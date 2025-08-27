McLaren krijgt vanaf 2026 gedeeltelijk een andere naam. Het beste Formule 1-team van dit moment maakt dat nieuws woensdag in Amsterdam bekend. Daarmee is er een grote verandering op komst bij de concurrenten van Max Verstappen.

McLaren heeft een meerjarige overeenkomst gesloten met Mastercard als naamsponsor. Dat maakte de formatie van WK-leider Oscar Piastri en Lando Norris bekend tijdens een bijeenkomst op het Westergasterrein in Amsterdam. De samenwerking gaat vanaf het nieuwe seizoen in, meldde teambaas Zak Brown over 'McLaren Mastercard Formula 1-team'.

"Ik ben zelf een van de grootste Formule 1-fans, sinds 1981. Met deze samenwerking willen we fans meer toegang dan ooit geven in de Formule 1. We willen onze fanbase uitbreiden. We hebben de voorbije jaren meerdere bedrijven gehad die wilden samenwerken, maar dit was voor ons een no-brainer", aldus Brown.

De teambaas gaat er niet vanuit dat de auto er vanaf komend seizoen heel anders uit gaat zien, qua uiterlijk en kleuren. "Veel zal herkenbaar zijn en blijven."

Verleden in Nederland

Brown stond twintig minuten lang een groepje journalisten te woord en maakte een ontspannen indruk. "Ik ben heel blij waar we nu staan. Het leven is goed bij McLaren", aldus de 53-jarige Amerikaan, die in 1992 een jaar in Nederland (Deurne) woonde. "Of ik toen veel in Amsterdam was? Waar wil je naartoe", zei hij grappend tegen een Nederlandse verslaggever.

Max en Jos Verstappen

Brown sprak bij het persmoment ook over de familie Verstappen. "Ik ken de Verstappens al heel lang. Max is natuurlijk heel getalenteerd, maar ik denk dat Jos veel getalenteerder was dan de resultaten lieten zien in de Formule 1. Hij kreeg nooit echt de kans bij een topteam, maar had een coureur kunnen zijn die grands prix had kunnen winnen."

Hij zei 'misschien op een dag' nog samen te gaan werken met Verstappen.

Grand Prix van Nederland

Het F1-geweld begint op vrijdag in de Nederlandse kustplaats. Dan staan de eerste twee vrije trainingen op het programma. Zaterdag vindt de kwalificatie plaats, op zondag volgt de race. Lees hier op welke tijden je moet inschakelen om alles gratis én live te kunnen volgen.