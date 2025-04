Keerpunt in Formule 1 na afscheid Michael Schumacher: ongekende comeback dankzij nieuw imago

Na het afscheid van Michael Schumacher in 2006 heeft de Formule 1 een radicale imagoverandering ondergaan. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van technologie en sociale media. Het enige team dat daar niet helemaal in meegaat is Ferrari.

Na het afscheid van Schumacher bij Ferrari eind 2006, een cruciaal keerpunt in de sport, worstelde de organisatie van Bernie Ecclestone met de opkomst van technologie en sociale media. De Duitse coureur keerde van 2010 tot 2012 nog terug bij Mercedes en ging toen officieel met pensioen. In 2013 liep hij ernstig hersenletsel op bij een skiongeluk.

Zonder de zevenvoudig wereldkampioen werd de F1 een stuk minder populair. Aanvankelijk onderschatte de organistie het belang van deze verschuiving, denkend dat de kracht, traditie en charme van de races voldoende zouden zijn.

Comeback

De neergang van de F1 werd pas in 2016 een halt toegeroepen toen Liberty Media het eigendom van Bernie Ecclestone overnam. Dankzij investeringen, uitbreiding van het aantal races (wat meer fans en sponsors aantrok) en bovenal het enorme succes van de Netflix-serie "Drive to Survive", beleefde de Formule 1 een ongekende comeback en werd het een van de meest gevolgde sporten ter wereld.

Sociale media

De sport is maakt ook veel gebruik van sociale media en volgt daarbij het voorbeeld van Amerikaanse competities zoals de NBA en NFL. Er werd een complete rebranding doorgevoerd, waarbij de content zich niet alleen op de races richtte, maar zeven dagen per week actief was.

Sommige teams begrepen eerder dan anderen hoe belangrijk een originele aanwezigheid op sociale media is. TikTok biedt veel mogelijkheden voor creativiteit, gezien de jonge doelgroep.

McLaren

McLaren richt zich strategisch op content met hun coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri, twee jonge talenten die zich gemakkelijk aanpassen aan entertainende content voor de doelgroep.

Het duo Norris-Piastri werkt perfect op sociale media, maar het is interessant om te zien of hun rivaliteit op de baan de strategie in de toekomst zal beïnvloeden. Dit probleem zal Red Bull Racing niet hebben, waar Max Verstappen ook het TikTok-account domineert, net als op het circuit.

Reservecoureurs of content creators

Een team dat het absoluut begrepen heeft, is Mercedes, dat zich richt op reservecoureur Valtteri Bottas als content creator. De Fin weet grappig en informatief te zijn en is perfect voor zijn nieuwe rol. In video's is Bottas te zien met teamleden, legt hij sprintrace-regels uit rennend door de pitstraat, en brengt hij de nodige ironie op TikTok. Kortom, de perfecte content creator.

Alpine gebruikt zijn reservecoureurs anders. Voor elke Grand Prix nemen Franco Colapinto en Paul Aron plaats in de simulator voor een preview van de race. Dit creëert niet alleen originele content, maar geeft ook zichtbaarheid aan de testcoureurs, die vaak in de schaduw staan van de vaste coureurs.

Degradatie Liam Lawson

Sinds vorig jaar produceert Williams een podcast waarin de coureurs elkaar interviewen. Met de komst van Carlos Sainz is dit idee nog sterker geworden. Aston Martin focust op hun monteurs, met POV-video's die hun dag van 's ochtends tot 's avonds in detail laten zien. De andere teams volgen min of meer dezelfde lijn met entertainende content, wat kan helpen als het op de baan minder gaat.

Het meest spectaculaire voorbeeld in 2025 was de "degradatie" van Liam Lawson van Red Bull Racing naar AlphaTauri (Racing Bulls). Via TikTok creëerde het team originele content die de Nieuw-Zeelandse coureur veel empathie opleverde, mede dankzij teamgenoot Isak Hadjar, een van de meest relaxte coureurs op sociale media. Een concreet voorbeeld van hoe sociale media de reputatie en gedurfde beslissingen van een team kunnen ondersteunen.

Ferrari

Alleen Ferrari heeft (voorlopig) geen focus op TikTok. De Italiaanse renstal heeft één account voor alle afdelingen, van straatauto's tot de Scuderia, hoewel Lewis Hamilton onlangs zijn persoonlijke TikTok-profiel lanceerde. Een teken dat je met de tijd mee moet, zelfs als je zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 bent, schrijft nss-sports.