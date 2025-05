Kersverse vader Max Verstappen krijgt aangename verrassing van Red Bull in Miami

Het kan voor Max Verstappen niet op deze week dankzij de geboorte van zijn dochter Lily op 1 mei. De kersverse vader werd niet alleen verrast met het mooiste cadeau, maar krijgt dit weekend in Miami ook een aangename verrassing van zijn team Red Bull. Dit komt als een welkome ondersteuning terwijl de Grand Prix van Miami nadert, waarmee Verstappen zichzelf een mooi cadeau kan geven in een al prachtig weekend.

Donderdag was Verstappen nog afwezig, aangezien zijn vriendin Kelly Piquet op het punt stond te bevallen. Hij had daardoor zijn geplande mediaverplichtingen moeten missen. Echter, op vrijdag stond de wereldkampioen wel al de pers te woord na het geweldige nieuws van de geboorte van zijn dochter Lily.

Vrijdagavond zal Verstappen alsnog in zijn bolide stappen, klaar om de strijd aan te gaan in een zeer bijzondere race voor de Nederlander. Ondanks het grote persoonlijke moment is hij vastberaden om zich volledig te concentreren op de race en zijn team te helpen naar een mogelijk succes.

Welkom cadeau van Red Bull

Bij aankomst in Miami werd Max Verstappen direct getrakteerd op een mooi cadeau van zijn team. Dit weekend krijgt hij een belangrijke upgrade voor zijn RB21, in de vorm van een gloednieuwe vloer. Dit is de tweede fase van de upgrade van de Red Bull-bolide, die begon in Saoedi-Arabië. De nieuwe vloer is een essentieel onderdeel van de aerodynamische verbeteringen die het team doorvoert en het zorgt ervoor dat Verstappen met extra vertrouwen de Grand Prix van Miami tegemoet kan gaan. Deze verbetering zal hem helpen om optimaal te presteren, vooral onder de warme omstandigheden die in Miami verwacht worden.

De vloer speelt een centrale rol in de prestaties van een Formule 1-auto, aangezien het zorgt voor de meeste downforce en de balans van de wagen beïnvloedt. Het is ook essentieel voor het sturen van luchtstromen, wat op zijn beurt invloed heeft op de temperatuur van de achterbanden. Aangezien Red Bull dit seizoen kampt met slijtage van de achterbanden bij warm weer, is de timing van deze update in Miami, waar het verwacht wordt heet te zijn, bijzonder belangrijk.

Teamgenoot Yuki Tsunoda moet wachten

Hoewel Verstappen de nieuwe vloer op zijn RB21 krijgt, heeft Yuki Tsunoda het niet zo getroffen. Het team heeft slechts één nieuwe vloer beschikbaar voor dit weekend, wat betekent dat Tsunoda zonder deze upgrade zal rijden. Hij moet wachten tot de Grand Prix van Imola voor zijn eigen nieuwe vloer, wanneer Red Bull de volgende set updates voor de RB21 introduceert.

Met de weersomstandigheden die in Miami verwacht worden, kan Verstappen zich nu volledig richten op het optimaliseren van zijn prestaties, terwijl het team blijft werken aan het verbeteren van de balans en grip van de auto. De aankomende race zal niet alleen spannend zijn voor de wereldkampioen, maar ook voor Red Bull, dat zich verder wil wapenen tegen de uitdagingen die het seizoen met zich meebrengt.