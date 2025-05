Oud-topschaatsster spreekt zich uit over vaderschap Max Verstappen: 'Prioriteiten veranderen'

De hele sportwereld is in de ban van de geboorte van de baby van Max Verstappen en Kelly Piquet. Zelfs buiten de Formule 1 wordt er veel gespeculeerd over het eerste kind van de Nederlandse coureur. Ook oud-topschaatsster Marianne Timmer sprak zich uit.

Verstappen was donderdag niet aanwezig op de mediadag voor de Grand Prix van Miami. Dat het volgens zijn team Red Bull te maken met de verwachte baby, maar verder wilde de renstal daar niet over uitwijden. De viervoudig wereldkampioen en zijn vriendin Piquet hebben zelf ook nog niets laten weten over een mogelijke bevalling.

De Nederlander vertrok donderdagmiddag toch vanuit zijn woonplaats Monaco met zijn privéjet naar Florida. Daar kwam hij vannacht aan. Het doet velen vermoeden dat de baby al geboren is. Verstappen komt vrijdag om 18.30 uur (Nederlandse tijd) in actie op het circuit in Miami in de eerste vrije training.

Grote verandering

"Het lijkt erop dat Max Verstappen vader is geworden", schrijft Timmer op LinkedIn. "Een prachtige mijlpaal, een die álles verandert. Niet alleen privé, maar ook professioneel."

Prioriteiten

"Want wat doet het met je als je ineens verantwoordelijk bent voor een kleintje? Als je naast topsporter of professional óók iemands veilige haven bent?", vraagt ze zich af. Het kan grote gevolgen hebben voor de prestaties van Verstappen in de auto. "Het ouderschap verschuift je blik. Prioriteiten veranderen. Risico’s voelen anders. Kun je nog steeds vol gas gaan in je carrière, of komt er een andere versnelling bij?"

Timmer gaat er graag over in gesprek met haar volgers. "Ik ben benieuwd: hoe heeft het ouderschap jouw keuzes beïnvloed? Je tempo? Je ambities?"

De concurrenten van Verstappen kregen donderdag op de persdag ook al de vraag of ze verwachten dat het vaderschap invloed op hem heeft in de auto. Mercedes-coureur George Russell denkt van niet. "We zijn allemaal professionals dus dat zal niet veranderen", zei hij.