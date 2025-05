Populaire vriendin van Formule 1-coureur duikt in bijzonder gezelschap op in Miami

De WAGs van Formule 1-coureurs staan regelmatig in de spotlights. De aandacht gaat momenteel vooral uit naar Kelly Piquet, die net samen met Max Verstappen een dochtertje heeft gekregen. Zij is echter niet de populairste van allemaal.

Die eer is weggelegd voor de vriendin van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Alexandra Saint Mleux heeft de meeste volgers op Instagram. Ze is deze week net als haar vriend in Miami. Niet alleen om hem te steunen tijdens de Grand Prix, maar ook voor haar eigen werk.

Hoogzwangere Kelly Piquet raakt bijzondere titel kwijt aan vriendin van andere F1-coureur Kelly Piquet staat op het punt om te bevallen van haar tweede kindje, maar dat zal de eerste zijn die ze samen met Max Verstappen krijgt. De hoogzwangere Braziliaanse heeft vlak voor die mooie gebeurtenis echter wel een tik gekregen. Piquet is namelijk niet langer de populairste WAG in de Formule 1.

Influencer

Met bijna 2 miljoen volgers timmert de 22-jarige hard aan de weg als influencer. In de Amerikaanse kustplaats ging ze daarom een samenwerking aan met Rhode, het make-upmerk van Hailey Bieber.

Zij was zelf ook aanwezig bij het evenement en Saint Mleux poseerde samen met de vrouw van popzanger Justin Bieber voor de camera.

Sprintkwalificatie

Vrijdag liet ze zich ook al zien op het circuit in Miami, waar de eerste vrije training en de sprintkwalificatie werden verreden. Ze arriveerde samen met Leclerc en hun hondje Leo. De Monegask zal de sprintrace starten vanaf P6. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton staat één plekje achter hem. De Ferrari miste wat snelheid, zo lieten beide coureurs weten.

Geboorte van dochter bezorgt Max Verstappen geen vleugels bij sprintkwalificatie GP Miami, jongeling verrast Met een kind - en ongetwijfeld een jetlag - rijker begon Max Verstappen vrijdagavond (Nederlandse tijd) aan de sprintkwalificatie voor de GP van Miami. Dochter Lily bezorgde haar vader nog geen vleugels, want hij werd slechts vierde. Flink achter de verrassende Kimi Antonelli.

Max Verstappen, die pas in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) aankwam in Miami, werd vierde in de sprintkwalificatie. De sprintrace is zaterdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd). Later die dag is om 22.00 uur de kwalificatie voor de GP van zondag.

Verstappen had een hectische maar ontzettend mooie week achter de rug, waarin hij voor het eerst vader werd. Dochter Lily werd afgelopen week geboren, waarna de viervoudig wereldkampioen nog wat extra tijd met zijn gezin doorbracht.

Kersverse vader Max Verstappen krijgt aangename verrassing van Red Bull in Miami Het kan voor Max Verstappen niet op deze week dankzij de geboorte van zijn dochter Lily op 1 mei. De kersverse vader werd niet alleen verrast met het mooiste cadeau, maar krijgt dit weekend in Miami ook een aangename verrassing van zijn team Red Bull. Dit komt als een welkome ondersteuning terwijl de Grand Prix van Miami nadert, waarmee Verstappen zichzelf een mooi cadeau kan geven in een al prachtig weekend.

Kelly Piquet

Zijn vriendin Piquet zal zich voorlopig dus even niet laten zien bij de Grands Prix. Na het raceweekend in Miami heeft het gezin ook weer wat meer tijd samen, de volgend GP is pas weer op 18 mei in Italië.

Dit is Kelly Piquet: moeder van Max Verstappens eerste kind, partner van de wereldkampioen en dochter van een F1-legende Kelly Piquet (36) neemt een steeds grotere plaats in het leven van Max Verstappen in. Niet alleen als zijn vriendin, maar sinds 1 mei 2025 ook als moeder van hun eerste kind. Het stel verwelkomde dochter Lily, waarmee Verstappen voor het eerst vader werd. Een bijzonder moment in een relatie die begon achter de schermen van de Formule 1 en inmiddels volop in de schijnwerpers staat, met Kelly als dochter uit een legendarische racefamilie.

Voor het Braziliaanse model is Lily haar tweede dochter. Uit een eerdere relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat kreeg ze ook al een meisje: Penelope.