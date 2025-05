Red Bull-baas voorziet prachtige toekomst voor baby Verstappen-Piquet: 'Dan zou ze heel veel geld waard zijn'

Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing heeft zich uitgesproken over de mogelijke toekomst van Lily, de pasgeboren dochter van Max Verstappen en Kelly Piquet. Met haar genen, ligt een carrière als coureur volgens hem voor de hand: "Ze heeft fantastisch DNA."

In een interview met ViaPlay werd hem naar een reactie gevraagd op het babynieuws van Verstappen en Piquet. "Het is fantastisch," zegt de teambaas enthousiast. Horner heeft naast een zoon, zelf ook een dochter uit een eerdere relatie. "Kleine dochters zijn geweldig," stelt hij.

Advies

Wanneer de teambaas wordt gevraagd of hij nog een advies voor Verstappen heeft als vader van een dochter, hoeft hij niet lang na te denken: "de baby heeft fantastisch DNA", hint hij. "Als ze ooit coureur wil worden. Ze heeft de Verstappen-Piquet genen. Als het een racepaard was, zou ze heel veel geld waard zijn."

Toekomst in de autosport

Een toekomst in de autosport voor de kleine Lily ligt dan ook min of meer voor de hand, want aan beide kanten van haar familie zitten echte racegenen. Kelly's vader is Nelson Piquet, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1. De Braziliaan is in 2024 ingehaald door Verstappen, de vriend van Kelly.

De Nederlander pakte in 2024 zijn vierde wereldtitel en staat zo boven zijn schoonvader op de eeuwige ranglijst. Hij heeft dus iets om over op te scheppen tijdens familiebijeenkomsten.

Opa en oma Verstappen

Ook de opa en oma aan de kant van Verstappen kunnen wel overweg met auto's. Jos Verstappen reed negen seizoenen in de Formule 1. Sophie Kumpen, de moeder van Max, is een Belgisch voormalig karter en autocoureur die vijf jaar lang uitkwam op de Wereldkampioenschappen in de Formula A, K en Super A klasses.

GP Miami

Dit weekend staat de Grand Prix in Miami op de planning. Vanwege de geboorte, reisde Verstappen donderdagmiddag pas af naar Miami, waar hij flink later arriveerde dan de rest van de coureurs. Bij de enige vrije training van het weekend noteerde hij de derde tijd. Bij de sprintkwalificatie was hij niet opgewassen tegen Antonelli van Mercedes, die vriend en vijand verbaasde met pole.

"P4 is oké, al is het natuurlijk niet het streven", zei de kersverse vader na de kwalificatie via zijn team Red Bull. "Maar we moeten realistisch zijn met de beperkingen die we nu hebben. De banden hielden het redelijk goed, al hadden we vanaf de eerste vrije training last van onderstuur."

"Met al die langzame bochten hier verlies je wel wat tijd. Ik denk nog steeds dat we best competitief zijn. Het is moeilijk te voorspellen hoe het nu verder gaat. Zoals ik het zelf ervaar, wordt het lastig met de hitte. We gaan ons best doen", aldus Verstappen.