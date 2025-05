Max Verstappen 'realistisch' na eerste kilometers als vader: 'Moeilijk te voorspellen hoe het verder gaat'

Kersvers vader Max Verstappen heeft vrijdag zijn eerste kilometers in de Formule 1 gemaakt na de geboorte van dochter Lily. Gezien de omstandigheden was hij best te spreken over de vierde plek die hij veroverde in de kwalificaties voor de sprintrace van de Grand Prix van Miami.

De regerend wereldkampioen in de Formule 1 zag de Italiaan Kimi Antonelli (Mercedes) poleposition veroveren, terwijl ook de twee McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris sneller waren dan Verstappen.

"P4 is oké, al is het natuurlijk niet het streven", zegt Verstappen na de kwalificatie via zijn team Red Bull. Maar we moeten realistisch zijn met de beperkingen die we nu hebben."

"De banden hielden het redelijk goed, al hadden we vanaf de eerste vrije training last van onderstuur", vervolgt hij. "Met al die langzame bochten hier verlies je wel wat tijd. Ik denk nog steeds dat we best competitief zijn. Het is moeilijk te voorspellen hoe het nu verder gaat. Zoals ik het zelf ervaar, wordt het lastig met de hitte. We gaan ons best doen", aldus Verstappen.

De sprintrace is zaterdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd). Later die dag is om 22.00 uur de kwalificatie voor de GP van zondag.

Vaderschap

Verstappen arriveerde pas laat in Miami omdat hij bij de bevalling was van zijn vriendin Kelly Piquet en daarna nog wat dagen doorbracht met zijn gezin.

Er wordt wel eens gezegd dat coureurs langzamer zijn als ze kinderen hebben. George Russell ging op die bewering in. Volgens de Mercedes-coureur is er niets van waar. "We zijn allemaal professionals dus dat zal niet veranderen", zei hij.

Toekomst

Na de geboorte van dochter Lily wordt er ook druk gespeculeerd over de toekomst van viervoudig wereldkampioen Verstappen. Eerder meldde The Sun dat één bron had gemeld te verwachten dat Verstappen een jaartje vrij zou nemen om samen met vriendin Kelly Piquet voor zijn dochter te zorgen.

Bovendien meldt het medium dat Red Bull-adviseur Helmut Marko aan zou hebben gegeven dat de zorgen over een vertrek van Verstappen "groot" zijn. Het zou dus zomaar kunnen dat de Nederlandse favoriet volgend seizoen niet te zien is in de hoogste klasse binnen de autosport.