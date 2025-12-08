In Abu Dhabi viel afgelopen weekend de beslissing in de Formule 1. McLaren-coureur Lando Norris werd in de afsluitende grand prix derde en dat was genoeg om Max Verstappen achter zich te houden en wereldkampioen te worden. Een emotionele dag voor Norris én zijn familie. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zagen de ontlading en bespreken die uitgebreid in de Sportnieuws.nl-podcast.

“Norris was ook echt heel opgelucht. Hij was hartstikke emotioneel. Hij moest alleen maar huilen, huilen, huilen”, vertelt sportliefhebster Hoog in de nieuwe aflevering. “Hij zei al dat hij drie bochten voor de finish nerveus werd en dat hij zijn leven voorbij zag schieten. Wat hij er allemaal voor gedaan heeft. Vanaf zijn jeugd tot aan nu. Wat zijn ouders allemaal voor hem gedaan hadden. Toen werd hij al emotioneel.”

'Zo lief, die moeder ook'

“Zo lief, die moeder ook”, gaat Hoog verder. “Die staat normaal altijd breedlachend voor de camera tijdens zo’n race. Nou, die was nu super gefocust. Er kon geen lachje vanaf. Zo mooi met die twee staartjes in, zo helemaal lekker kinderlijk. Echt heel lief.”

“Zo kinderlijk, zo grappig. Zo schattig ook in het oranje. Dat vond ik ook heel lief”, voegt Van As lachend toe. Hoog: “Ik vond het wel emotioneel om te zien. Iedereen gunt het Norris ook.”

Sympathieke Norris

“Het is gewoon een hele sympathieke jongen”, zegt Hoog. “Die ook best wel open is. Ook over zijn mentale gesteldheid. Over de druk die hij altijd voelt. Daarin is hij best een open boek. Dat is Max Verstappen natuurlijk totaal niet. Hij heeft veel respect van iedereen. Mooi om te zien hoe blij en emotioneel hij was.”

Van As waardeert vooral het respect na afloop: “Op de baan kunnen ze elkaar wel schieten en hebben ze ruzie, maar daarna gaan ze wel respectvol en goed met elkaar om.”

Trotse Verstappen

Natuurlijk wordt er ook stilgestaan bij de prestatie van Verstappen. “Hij was best opgelaten en gewoon heel trots op hoe ze dit jaar hebben gewerkt. Ze hebben keihard gewerkt om terug te komen en dat is gelukt”, zegt Hoog.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering natuurlijk veel schaatsnieuws én de ontknoping van de Formule 1. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete app: