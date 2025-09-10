Max Verstappen beëindigde met een superieure race bij de GP van Italië de hegemonie van McLaren. De Nederlander pakte met de snelste ronde ooit in F1 pole position. Een dag later reed hij onbedreigd naar de overwinning. Het zorgt voor vraagtekens bij zijn directe concurrent.

Sinds 15 juni was het niet meer gebeurd dat een andere coureur dan WK-leider Oscar Piastri of Lando Norris de zege had gepakt in de Formule 1. Toen was George Russell in Canada de beste. Daarna won Norris drie keer en Piastri tweemaal. Ook in Italië werd een 1-2'tje verwacht van McLaren, alleen Verstappen verstoorde dat feestje.

Ouderwetse dominantie Verstappen

Het deed denken aan de periode tussen 2022 en 2024, toen Verstappen heerste in de Formule 1. Op Monza pakte de wereldkampioen eerst pole position met de snelste ronde (1:18,792) in de geschiedenis van de sport, om vervolgens op zondag met een bizarre voorsprong te winnen. Zijn triomf in de Tempel van Snelheid kwam met bijna twintig seconden voorsprong op Lando Norris en de normaal zo dominante McLaren-bolide van 2025.

Russell vol vraagtekens

Het zette de nummer 4 van de wereldranglijst Russell aan het denken. "Momenteel is de sport moeilijk te doorgronden. In Hongarije eindigde Max veertig seconden achter de winnaar, en vandaag (zondag, red.) won hij met twintig seconden voorsprong. Het is lastig om dit verschil in prestaties te begrijpen", zat Russell vol vragen.

Hij deed nog een poging de situatie te begrijpen. "Ik eindigde twaalf seconden achter de McLarens, wat een normale achterstand is. Ferrari is momenteel erg sterk, en op zaterdag zijn de verschillen minimaal. Een tiende sneller of langzamer kan dus één of twee posities schelen op zondag", constateerde hij na de race.

Volgende grand prix

Russell heeft even de tijd om alles op een rijtje te zetten, al zal het in zijn hoofd nog wel even malen. Op 21 september staat de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma. De Engelsman van Mercedes strijdt met Verstappen om de derde plek in de WK-stand. Laatstgenoemde vergrootte zijn voorsprong op Monza naar 36 punten. Het verschil tussen Piastri en Verstappen is 93 punten, Norris heeft er 63 meer dan de Nederlander.