Vertrekkende Lewis Hamilton in Drive to Survive: 'Voelt niet alsof ik Mercedes ooit ga verlaten'

Lewis Hamilton heeft in Drive to Survive wat opvallende dingen gezegd. De Britse coureur maakt in 2025 de overstap van Mercedes naar Ferrari, maar zei in de Netflix-serie: "Het voelt niet alsof er een tijd bestaat dat ik ooit bij Mercedes wegga."

Het zesde seizoen van Drive to Survive verschijnt op vrijdag 23 februari op Netflix. Daily Mail heeft al wat opvallende quotes in handen van Hamilton. De Mercedes-coureur was in de serie nogal stellig over zijn toekomst bij Mercedes. Een paar maanden na die opnames veranderden zijn gedachten met 180 graden.

LIVE Formule 1 | Carlos Sainz tikt nu al kwalificatietijd van vorig jaar aan De tweede testdag in de Formule 1 staat op het programma. Bij Red Bull zit Sergio Pérez vanochtend in de auto, Max Verstappen stapt in de middag weer in. Volg hier alle hoogtepunten van de tweede testdag in Bahrein.

Hamilton zou hebben gezegd: "We hebben twee moeilijke jaren gehad, maar ik heb nog zoveel vertrouwen in Mercedes en al deze mensen die de mogelijkheid hebben om een geweldige auto te bouwen."

"Je moet er gewoon in geloven", gaat Hamilton verder. De Brit noemt Mercedes 'zijn thuis, zijn familie'.

Toekomst bij Ferrari

Op 1 februari werd bekend dat Hamilton in 2025 voor Ferrari gaat rijden. De teams wisten het lang stil te houden voor de media, maar op die middag lekte het nieuws uit. In de avond bevestigden alle partijen de transfer.

Hamilton had in het verleden al vaker aangegeven nog eens voor Ferrari te willen rijden. In de Formule 1 wordt vaker gezegd dat alle coureurs 'een keer' in hun leven voor dat team willen rijden.