Lewis Hamilton steelt na pijnlijke GP de show op beroemd gala: topcoureur vergezeld door grote sterren

Lewis Hamilton beleefde afgelopen zondag geen al te beste Grand Prix. In Miami behaalde hij met veel gedoe een karige achtste plaats. De Brit bleef na de race in de Verenigde Staten, om het befaamde Met Gala bij te wonen. Hier werd hij vergezeld door andere grote namen.

Het Met Gala is een jaarlijks benefietgala in New York City. De opbrengst gaat naar het Costume Institute, de mode-afdeling van het Metropolitan Museum of Art.

De Britse coureur was op maandag aanwezig bij het evenement, en vervulde dit jaar zelfs de rol van mede-gastheer. Hamilton verscheen op de rode loper in een op maat gemaakt ivoorkleurig pak. Volgens Hamilton en zijn stylist Eric McNeal was de outfit het resultaat van drie maanden intensieve samenwerking.

Andere grote namen

Hamilton was niet de enige grote sporter die bij het Met Gala was. Zo waren ook de basketbalspeelster Angel Reese, tennisster Serena Williams en turnster Simone Biles van de partij. Zij droegen ook allemaal een opvallende outfit.

Angel Reese stuns at her second Met Gala, but this time as a Host Committee Member! 🌟



Outfit by Thom Browne. pic.twitter.com/AFq1z0rbf1 — WNBA (@WNBA) May 5, 2025

Ongelukkig huwelijk

Sinds dit Formule 1-seizoen rijdt Lewis Hamilton voor Ferrari, maar over een gelukkig huwelijk kunnen we nog niet spreken. Na zes races staat de Brit op de zevende plaats in het WK-klassement. Ook de laatste Grand Prix, die in Miami, verliep stroef.

GP van Miami

Hamilton reed vlak achter Leclerc en vroeg meermaals over de boordradio of ze aan zijn teamgenoot wilden doorgeven dat hij aan de kant moest. Het team deed daar echter erg lang over.

Frustratie

Dit leidde tot een hoop frustratie bij de zevenvoudig wereldkampioen. De veertigjarige Brit zeurde ronde na ronde tegen zijn engineer. Hij uitte zijn frustratie over het gebrek aan goede samenwerking en liet duidelijk merken dat hij er niets van begreep. "Ik ging in China ook zonder zeuren naar de kant, waarom moet het nu dan zo lang duren?", vroeg hij zich hardop en boos af.

Kort daarna ontving Leclerc instructies van zijn team om zijn zevende positie af te staan aan Hamilton. Hij volgde de orders zonder bezwaar, maar schakelde vervolgens zelf snel de boordradio in om zijn kant van het verhaal aan het team toe te lichten.

Tempo

Hamilton, die aanvankelijk bleef aandringen dat hij veel sneller was, wist na de makkelijke inhaalactie niet te bewijzen dat hij daadwerkelijk dat tempo had. Uiteindelijk kreeg hij zelfs van Leclerc te horen dat hij het tempo moest opvoeren, zodat Leclerc niet constant in de ‘vuile lucht’ hoefde te rijden. Tegen het einde van de race moesten de posities weer worden teruggedraaid.