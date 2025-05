Teambaas Ferrari meldt zich na gedoe tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc: 'Ik begrijp hun gedrag volledig'

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur verdedigt de beslissingen die Charles Leclerc en vooral Lewis Hamilton irriteerden tijdens de Grand Prix van Miami.

Tijdens de race in Zuid-Florida reed Hamilton na de pitstops vlak achter Leclerc, met zachtere banden. De Brit vroeg meerdere keren via de boordradio om voorbij Leclerc te mogen, zodat hij Andrea Kimi Antonelli kon aanvallen voor de zesde plaats.

Teamorders

Ferrari aarzelde echter met de instructie aan Leclerc, wat Hamilton boos maakte voordat de Monegask eindelijk het bevel kreeg. Vervolgens was het Leclerc die gefrustreerd raakte, omdat Hamilton er niet in slaagde een gat te slaan. Uiteindelijk wisselden de twee weer van positie na een nieuwe instructie van Ferrari. Op dat moment vroeg Hamilton sarcastisch via de boordradio of hij dan ook maar meteen Carlos Sainz, die vlak achter hem en Leclerc reed, moest laten passeren.

'We wisten het niet'

Tegenover de media legde teambaas Vasseur uit dat al deze beslissingen waren genomen met het oog op het beste resultaat voor het team, en niet voor de individuele coureurs. Hij benadrukte dat deze strategie ook in de toekomst zal worden gehanteerd. “We hebben een beleid en daar houden we ons aan. We kunnen niet constant onze coureurs van positie laten wisselen. In die fase van de race wisten we niet of de auto die achterop reed daadwerkelijk sneller was, of dat het het DRS-effect was.”

'Team komt op de eerste plaats'

Hij sprak na de race met Hamilton. “Ik begrijp volledig waarom hij boos was. Het zijn allebei kampioenen en ze willen races winnen. En wij vragen hen om hun teamgenoot te laten passeren, wat niet makkelijk is, nooit. Ik heb geen enkel ander team dat zien doen. Dus wij hebben de verantwoordelijkheid genomen om het te doen, omdat ons beleid is dat het team op de eerste plaats komt. We racen voor Ferrari.”

Discussie is logisch

Volgens Vasseur, die juist naar Ferrari werd gehaald om rust terug te brengen in het team, is het logisch dat er rond dit soort beslissingen altijd discussie is. “Eerlijk gezegd denk ik dat we als team goed werk hebben geleverd. Je kunt altijd discussiëren of we iets een halve ronde eerder of later hadden moeten doen, maar als je op de pitmuur zit, moet je inschatten of de tweede auto echt sneller is, of dat het gewoon DRS is, en dat is niet makkelijk. Het is wel makkelijk om er twee uur later over te discussiëren.”

'Ik begrijp hun gedrag volledig'

Na een goed gesprek tussen de wedstrijdleiding en de coureurs was de kou wel weer uit de lucht. “We vroegen hen om het te doen en ze deden het. Ik begrijp hun gedrag in de auto volledig. Daarna hebben we een gesprek gehad en was alles veel rustiger. We moeten ook niet vergeten dat de radiocommunicatie vertraagd wordt uitgezonden. Soms zeggen we iets en wordt het een halve of zelfs een hele ronde later uitgezonden. Dat is me al eerder overkomen.”