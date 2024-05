Lewis Hamilton stikt bijna in de hete kippetjes: 'Ademen doet pijn'

F1-coureur Lewis Hamilton was te gast bij het YouTube-kanaal First We Feast. In de reeks Hot Ones krijgen gasten na elke vraag een kippenvleugeltje te eten. En elk nieuw kippetje is heter gekruid dan de vorige.

De zevenvoudig wereldkampioen, die momenteel in zijn Mercedes een vrij beroerd seizoen doormaakt, zei dat hij meerdere aanbiedingen om in de show te komen had afgeslagen. Hij keek namelijk erg op tegen het nuttigen van steeds hetere kippetjes.

"Zelfs op weg hiernaartoe dacht ik: kom ik er nog onderuit?", aldus de Brit. De eerste porties gingen er nog wel in bij Hamilton. Maar bij het vijfde kippetje zei hij: "Holy shit, ik kan bijna niet meer praten."

Hete kip

Toen het gesprek klaar was, durfde hij het aan om een extra portie te nemen, namelijk de kip met als marinade 'Da Bomb Beyond Insanity'. "Het doet pijn om te ademen. Gaan we die weer nemen? We gaan ervoor!". Dat laatste formuleerde hij als 'We should just send it', waarbij 'send' een populair woord onder F1-coureurs is om aan te geven dat ze alles geven.

Lewis Hamilton dacht dat hij dood zou gaan

Ondanks dat HAM dus wat problemen had met ademen en praten, heeft hij toch een paar boeiende verhalen verteld. Eentje ging over een incident bij het surfen, in 2020. "Ik was met surfer Kelly Slater en er waren zes meter hoge golven', zo begint Hamitlon. "Kelly zei nog tegen mij: 'Er is geen mogelijkheid dat jij daar uitkomt'. Toen ik richting de golf probeerde te peddelen, werd ik in de 'kill zone' gezogen. Ik draaide mij om en ik zag vier golven aankomen. Toen dacht ik: 'het is voorbij... Het is allemaal voorbij."

"Ik gooide mijn board weg, ik dook naar beneden, greep het rif en ik hoorde die golf boven me neerstorten. Mijn board werd weggerukt en brak doormidden. Ik kwam snakkend naar lucht weer boven, maar de volgende golf kwam eraan dus ik ging weer naar beneden. Dat deed ik drie keer en ik had bijna geen lucht meer, ik verdronk bijna. Toen ik uiteindelijk boven kwam dacht ik: 'oké, enorme 'props' voor de surfers."