Red Bull-baas haalt uit naar Toto Wolff na flirten met Max Verstappen: 'Heeft met respect te maken'

Mercedes-teambaas Toto Wolff doet er alles aan om te laten merken dat hij Max Verstappen graag naar zijn team zou halen na het aanstaande vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari. Oliver Mintzlaff, de sportieve directeur van Red Bull, heeft het gehad met die verhalen en slaat terug naar Wolff.

Wolff is voor volgend jaar op zoek naar een coureur naast George Russell en doet zeker niet geheimzinnig over het feit dat hij Verstappen graag naar het team zou halen. Mercedes zou een duizelingwekkend bedrag voor de drievoudig wereldkampioen willen betalen.

Mintzlaff klaar met flirt

Mintzlaff heeft het echter wel gehad met het aanhoudende flirten van Wolff met Verstappen. Hij haalt zijn gram in een interview met Bild am Sonntag: "Ik denk dat hij zich moet concentreren op zijn eigen uitdagingen. Daar heeft hij er genoeg van. Het heeft iets met respect te maken als ik steeds over het personeel van andere teams praat. Dat is ongepast."

Verstappen heeft nog een contract tot en met 2028 bij Red Bull en de Oostenrijkse baas maakt zich dus ook geen zorgen over een eventueel vertrek van de Nederlander: "Hij heeft nog nooit gezegd dat hij dat conctract niet na wil komen. Ik ben niet bang dat hij een verhuizing overweegt. Het moet nu gewoon rustig worden. Dat is wat Max wil. En wij willen dat ook."

Mintzlaff denkt ook dat er geen enkele reden voor Verstappen is om een vertrek te overwegen: "Max wil de snelste auto en die hebben wij. Bij ons heeft hij de beste kans om wereldkampioen te worden. Hij is een loyale kerel en weet dat Christian Horner en Helmut Marko altijd vertrouwen in hem hebben gehad."

Ferrari

Door de vroege bekendmaking van de overstap van Hamilton naar Ferrari voor volgend seizoen is het zogeheten silly season al vroeg op gang gekomen. Carlos Sainz moet door de komst van Hamilton vertrekken bij de Italiaanse renstal en hij is dus ook nog op zoek naar een nieuw team.

Voor de coureurs wordt het een belangrijke keuze, want vanaf 2026 komen er nieuwe motorregels in de Formule 1. Waar iedereen er rekening mee houdt dat Red Bull ook volgend jaar nog de snelste auto is, weet niemand hoe het er over twee jaar voor zal staan. Het kan dus zomaar zijn dat een stap naar een op papier minder team op de lange termijn goed uitpakt.