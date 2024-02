Max Verstappen kijkt uit naar testdagen in Bahrein: 'Zin om deze week weer in de auto te stappen'

Max Verstappen kruipt deze week na een lange winterstop eindelijk officieel weer in een F1-bolide. Op het Bahrain International Circuit staan de testdagen op het programma in aanloop naar het nieuwe seizoen. Daar kruipt Verstappen in de RB20 en hij kijkt er naar uit. 'Zin om deze week weer in de auto te stappen', schreef hij op Instagram.

Tijdens een shakedown vorige week op Silverstone maakte Verstappen al de eerste kilometers in de RB20. "k stap net uit de auto na mijn eerste run in de RB20. Het is jammer dat het een beetje regende, maar het eerste gevoel was goed. Ik voelde mij comfortabel en dat is het belangrijkste. Er zijn heel wat dingen gecontroleerd. Nu kijk ik er vooral naar uit om in Bahrein weer te gaan rijden en de auto beter te leren kennen", zei hij in een video van Red Bull.

Reactie Verstappen op RB20

Vorige week lanceerde Red Bull de bolide waarin Verstappen voor zijn vierde wereldtitel gaat. "Het is altijd spannend om een nieuwe auto te lanceren en het werk te zien wat iedereen erin gestoken heeft. Het is een mooie dag", sprak Verstappen toen.

"Vorig jaar hadden we natuurlijk een geweldig jaar. We hebben ontzettend veel races gewonnen en tegelijk veel records gebroken. Het zal moeilijk worden om iets vergelijkbaars te presteren, maar dat is ook niet het doel. Natuurlijk willen we races winnen en het kampioenschap op onze naam schrijven, maar daarvoor hoeven niet per se records gebroken te worden", aldus de Nederlander.

Testdagen

De testdagen in Bahrein beginnen op 21 februari en duren tot en met de 23e. Een week later is daar de openingsrace van het nieuwe seizoen.