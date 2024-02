Max Verstappen gaat met deze auto op voor de vierde wereldtitel

De nieuwe Formule 1-auto van Red Bull is donderdagavond gepresenteerd. Ook teambaas Christian Horner was aanwezig bij de presentatie, ondanks het onderzoek dat naar hem loopt vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Max Verstappen en Sergio Pérez zullen in het komende Formule 1-kampioenschap in de nieuwe auto gaan rijden. Red Bull hoopt ook dit jaar een wereldkampioen af te leveren, en de eerste plaats te behalen in het constructeurskampioenschap. Verstappen zegt er naar uit te kijken om in de RB20 te gaan rijden.

De RB20 © Red Bull Content Pool

Bij de presentatie nam Horner als eerste het woord. Hij blikte terug op het afgelopen seizoen van Red Bull. Hij gaf ook aan steun te voelen van het team, ondanks de beschuldigingen richting hem.

Beelden lekten eerder op de avond al uit

Op X waren de eerste beelden van de nieuwe auto al eerder op de avond te zien. Het moesten officiële foto's zijn, want alle hoofdrolspelers staan bij de nieuwe auto op de foto. Ook Horner staat pontificaal in het midden, met de beide Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez naast hem. Het was de vraag of de teambaas er wel bij zou zijn, aangezien er een onderzoek naar hem loopt vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Screenshot van de gelekte tweet van de nieuwe Red Bull Racing-auto. ©X/Redbulletin

Lopend onderzoek

Red Bull had eigenlijk de hoop dat het onderzoek naar Horner afgerond zou zijn voordat de (feestelijke) presentatie van de auto was, maar dat is blijkbaar niet het geval. Het is ook mogelijk dat de huidige staat van het onderzoek geen reden geeft om Horner niet bij de presentatie toe te laten. Volgende week zijn de testdagen op het circuit van Bahrein. Daar is op zaterdag 2 maart ook de eerste Formule 1-race van het seizoen.

