TV-gids: op deze zender volg je de testdagen van de Formule 1 (met Max Verstappen)

Het is deze week tijd voor de testdagen van de Formule 1. Alle coureurs gaan de baan op om hun gloednieuwe auto te testen. Check hier op welke zender je kijkt naar de testdagen van de Formule 1.

Max Verstappen gaat zijn gloednieuwe RB20 testen. De Nederlander, die de afgelopen drie jaar wereldkampioen werd, geldt vooraf weer als de torenhoge favoriet voor de wereldtitel. Is de nieuwe Red Bull inderdaad zo snel, of loopt de renstal nog tegen de nodige problemen aan tijdens de testdagen?

Zender testdagen Formule 1

De testdagen zijn van woensdag tot en met vrijdag, telkens van 8:00 uur tot 17:30 uur. Alles is te zien op Viaplay, dat eigenlijk een streamingsdienst is in plaats van een zender. Je moet dan ook een abonnement hebben om de testdagen te kunnen volgen. Ook via F1 TV (evenals met abonnement) zijn de testdagen te volgen.

De testdagen zijn in Bahrein op 21, 22 en 23 februari. De eerste race van het seizoen is óók in Bahrein, op zaterdag 2 maart. Huh, zaterdag? Omdat de Grand Prix van Saudi-Arabië wegens geloofsomstandigheden op een zaterdag wordt verreden (en er minimaal zeven dagen tussen elke GP moet zitten), schuift de race in Bahrein een dag naar voren.

Geen testdagen in Barcelona

Voorheen mochten de teams nog wel eens twee weken testen, eerst in Barcelona en daarna in Bahrein. Fijner voor de teams - omdat ze dan na het opnieuw sleutelen wéér konden testen - en ook fijner voor de coureurs, die langer aan hun auto konden wennen. Zeker voor de rookies was dat erg lekker.

