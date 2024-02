'Max heeft een goed geheugen...': Helmut Marko duidelijk over Verstappen als opvolger Lewis Hamilton bij Mercedes

Helmut Marko denkt niet dat Max Verstappen na dit seizoen overstapt naar Mercedes. Daar komt een plekje vrij na het onverwachte vertrek van Lewis Hamilton, die een verrassende move maakte naar Ferrari. De topadviseur is een belangrijke schakel in Verstappens carrière, hij haalde hem in 2016 naar Red Bull.

De overstap van Hamilton naar Ferrari verraste Marko. "Het is sensationeel, zeker als je de timing bekijkt", zei de 80-jarige Oostenrijker tegenover oe24. "We vragen ons toch allemaal af hoe deze overgang tot stand is gekomen. Misschien heeft Hamilton het voorbije seizoen iets opgemerkt dat de buitenwereld nog niet weet..."

Marko denkt ook dat het invloed heeft op Hamiltons laatste seizoen bij Mercedes. "Sowieso zit hij al deels met zijn gedachten bij het nieuwe team. En Mercedes kan hem niet echt betrekken bij grote innovaties, want die zou hij kunnen meenemen naar Ferrari. Maar ik vind het fantastisch voor onze sport dat zoiets gebeurt. De impact is enorm. Dit gaat nog veel meer teweegbrengen dan die Netflix-serie (Drive to Survive, red.) deed."

Mercedes verrast met kleurencombinatie bij auto voor afscheidsjaar Lewis Hamilton: 'Het is emotioneel' Mercedes heeft woensdag de nieuwe auto voor 2024 gepresenteerd. Dat is bij voorbaat al een bijzondere, want het wordt de laatste Mercedes waarin Lewis Hamilton zal rijden. De Brit zal vanaf 2025 overstappen naar Ferrari. Voor Hamilton was de presentatie van woensdag dan ook een bijzonder moment.

Max Verstappen naar Mercedes?

De grote vraag is nu: wie met de opvolger van Hamilton worden bij Mercedes? Verstappen misschien? "Nee. Max heeft een goed geheugen... Er is in het verleden te veel gebeurd. Ik denk nog maar aan Silverstone in 2021 (botsing van Verstappen en Hamilton in copse corner, red.). Of de onrust tijdens in Abu Dhabi. Zoiets zit diep. Ik sluit uit dat Verstappen plots komt zeggen dat hij weg is."