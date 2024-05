Max Verstappen kruipt in de buurt van ontketende Charles Leclerc in VT3 van GP Monaco

P2 lijkt het maximaal haalbare voor Max Verstappen bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. De Nederlander werd tweede in de laatste vrije training op het nauwe stratencircuit. Charles Leclerc was de beste. De Monegask, die bezig is aan zijn thuisrace, perste er een superronde uit.

Leclerc klokte 1:11,639. Ter vergelijking: Verstappens pole tijd van vorig jaar was vierduizendste sneller. Dit jaar ging het nog niet zoals de Nederlander hoopte. Tijdens de eerste twee vrije trainingen mopperde Verstappen vooral over zijn auto. "Ik voel me net een kangoeroe, krijg er hoofdpijn van", zei hij over zijn stuiterende RB20.

Tweede sector

Verstappen perste er in de slotfase van VT3 nog een rondje 1:11,566 uit, waardoor hij als enige nog enigszins in de buurt kwam van Leclerc. De huidig wereldkampioen weet waar het verschil ligt met Leclerc: in sector 2. In de overige sectoren kan Verstappen prima mee, of is hij zelfs sneller dan zijn Monegaske tegenstander.

Hobbelig circuit

Verstappen wist vrijdag waar het probleem lag. "Er zijn veel hobbels en kerbstones op het circuit. Er gaat veel rondetijd verloren omdat de auto er niet goed overheen rijdt. Dat belemmert ons op dit moment om sneller te gaan. Er is ook niet echt een oplossing om zoiets nu op te kunnen lossen", zei hij. Toch lijkt de Nederlander er op zaterdag beter mee om te gaan dan een dag eerder.

END OF FP3



Here's the top 10 👇

Leclerc

Verstappen

Hamilton

Piastri

Perez

Russell

Sainz

Norris

Tsunoda

Alonso

"Dit soort dingen kun je niet oplossen met set-up, omdat het gaat om hoe de auto gemaakt en ontworpen is. Dit soort dingen kun je niet van de ene op de andere dag veranderen, dus daar zitten we aan vast. We zullen proberen om het een beetje te verbeteren, maar ik verwacht geen wonderen." Een wonder heeft Verstappen wel nodig, om een een recordaantal poles op rij alleen in handen te hebben.