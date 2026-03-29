Max Verstappen beleefde een beroerde race tijdens de GP van Japan. De viervoudig wereldkampioen eindigde op de achtste plaats en kon daardoor slechts vier puntjes bijschrijven in het klassement. Na afloop deed de Red Bull-coureur enkele opvallende uitspraken, waardoor buitenlandse media nu volop speculeren over zijn toekomst.

Dat Verstappen erover nadenkt om in de toekomst iets anders te doen dan Formule 1, heeft hij dit seizoen al vaker gezegd. Ook zaterdag, na de historisch slechte kwalificatie, kwam hij daar opnieuw op terug. Na de race op zondag lichtte hij zijn standpunt verder toe aan BBC Sport. "Wat ik precies wil voor de toekomst in de Formule 1", gaf hij antwoord op de vraag hoe de woorden van hem geïnterpreteerd moesten worden. "Dat is wat ik uit moet zoeken de komende weken en maanden. Het leven gaat door, ook zonder Formule 1. Het moet ook leuk blijven."

Familie en vrienden of Formule 1?

"Privé ben ik heel gelukkig. Je kijkt ook aan tegen 24 races. Dit keer zijn het er 22. Maar normaal zijn het er 24. En dan vraag je je gewoon af: is het het waard? Of vind ik het fijner om meer thuis te zijn bij mijn familie? Mijn vrienden vaker te zien, als je niet geniet van je sport?"

BBC Sport ziet dan ook hoe Verstappen twijfels heeft over zijn toekomst in de Formule 1. Datzelfde geldt voor ESPN. "Verstappen overweegt om eind 2026 te stoppen met Formule 1", zo schrijft het medium. "Na zijn achtste plaats in de Grand Prix van Japan gaf hij toe dat hij niet geniet van de sport."

Regels

Sky Sports schrijft dat het mogelijke einde in de Formule 1 voor Verstappen komt door zijn onvrede over de nieuwe regels in de sport. "Verstappen had zijn zorgen over de regels al uitgesproken voordat ze werden ingevoerd, terwijl zijn negatieve gevoel daarover waarschijnlijk nog is versterkt door de moeizame start van zijn Red Bull-team in de eerste drie races van het seizoen."

"Verstappen liet in de eerste races al merken dat hij door de nieuwe auto’s minder plezier heeft in het racen en daardoor nadenkt over zijn toekomst in de sport. Na zijn achtste plaats in de Grand Prix van Japan sprak hij daar zondag nog duidelijker over dan eerder", zo schrijft het Britse medium verder.

Wat dan wel?

Aangezien Verstappen zo duidelijk zijn twijfels uit, vroeg BBC Sport naar wat hij anders dan de Formule 1 zou willen doen. "Ik heb sowieso nog veel andere projecten waar ik veel passie voor heb", antwoordde hij. "Het GT3-racen. Niet alleen zelf racen, maar ook het team. Het is echt mooi en leuk om dat op te bouwen. En ik wil dat de komende jaren echt verder uitbouwen."

De topcoureur vervolgde: "Het is niet zo dat ik, als ik hier zou stoppen, niets meer ga doen. Ik ga altijd plezier hebben. En ik zal ook in veel andere dingen in mijn leven plezier hebben."

"Maar eerlijk gezegd is het wel een beetje triest dat we hier überhaupt over praten. Het is wat het is. Je hoeft geen medelijden met me te hebben. Met mij komt het wel goed", zo besloot de viervoudig wereldkampioen.

Pauze

Voorlopig kan Verstappen even genieten van een vrije maand. In april is er namelijk geen enkele Formule 1-race gepland. Het volgende raceweekend op de agenda is pas van 1 tot en met 3 mei, wanneer Miami het toneel zal zijn van de volgende GP.