Max Verstappen laat nog niet alles zien bij eerste vrije trainingen voor GP Australië: 'Niets zorgwekkends'

Terwijl een groot deel van Nederland nog onder de wol lag, was Max Verstappen aan de andere kant van de wereld bezig met de eerste dag van de Grand Prix van Australië. De coureur van Red Bull Racing kwam twee keer tot een tweede plek, eerst achter Lando Norris en daarna achter Charles Leclerc.

Bij VT1 waren de verschillen close. Norris stuurde zijn McLaren naar 1:18,564. Verstappen zat daar maar nipt achter, hij was achttien duizendsten slomer. De Nederlander had sneller gekund, maar een paar rondes voordat hij zijn snelste ronde noteerde, brak hij er eentje af vanwege 'een momentje'.

Een momentje had Alex Albon ook, alleen was het voor hem en de rest van de grid wel direct einde training. Zo'n twintig minuten voor het einde botste hij met zijn Williams tegen de muur en brak er van alles af, dus kwam er een rode vlag. Williams start mogelijk ook maar met één coureur aan de race; de wagen van Albon zou niet gerepareerd kunnen worden en er is geen reservechassis.

Schade Verstappen

Albon was echter niet de enige die met schade achterbleef na VT1, ook bij Verstappen was iets mis. Dat bleek aan de start van de tweede vrije training. De Nederlander kwam pas 35 minuten voor het einde op de baan, omdat er aan de vloer gesleuteld moest worden. "Jammer genoeg was het vandaag een klein beetje rommelig door wat er gebeurde tijdens de eerste training", blikte Verstappen terug bij Motorsport. "Ik ging wijd, beschadigde daarmee de vloer en ook enigszins het chassis."

In de tijd die Verstappen had, kon hij het Leclerc niet meer moeilijk maken. De Monegask eindigde met 1:17,277, Verstappen was +0,381 langzamer. In de slotfase van de training focuste hij zich op de long runs.

Red Bull keek met interesse naar de snelle rondetijden van Ferrari. Maar geen reden tot paniek volgens Verstappen. "Ondanks gemiste tijd nog redelijk mijn programma af kunnen werken, al had ik liever wat meer ronden gereden tijdens longrun", zei hij tegenover Telegraaf-journalist Erik van Haren. "Ferrari is snel, maar wij kunnen ook nog wat dingen finetunen. Niets geks of zorgwekkend."