Concurrentie lijkt zich al neer te leggen bij oppermachtige Max Verstappen: 'Hij staat al op 51 punten...'

Aankomend weekend staat pas de derde race van het Formule 1-seizoen op het programma, maar in aanloop naar de Grand Prix van Australië lijken de concurrenten van Max Verstappen zich al neer te hebben gelegd bij een tweede plaats als hoogst haalbare. Lewis Hamilton en Charles Leclerc maken zich geen illusies.

"Als je er logisch over nadenkt, dan wordt het heel lastig om erbij te blijven", zijn de alleszeggende woorden van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. "Max staat al op 58 (eigenlijk 51, red.) punten. Ik heb er zelfs maar acht", zucht de Engelsman van Mercedes.

Ook Ferrari-coureur Leclerc ziet komend weekend somber in. "We hebben even veel, of weinig, kans als tijdens de eerste twee races", stelt de Monegask bij Viaplay. "Ik denk niet dat we op dit circuit per se meer of minder kans hebben. We zullen het moeten zien."

Vroege voorspelling

Oud-wereldkampioen Fernando Alonso zag de dominantie van Verstappen dit jaar alweer aankomen. De Spanjaard van Aston Martin voorspelde voorafgaand aan het seizoen al dat 'negentien coureurs zeker weten dat ze geen wereldkampioen gaan worden'.