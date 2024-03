Max Verstappen haat Netflix-serie Drive to Survive: 'Sommige dingen zijn privé'

Max Verstappen heeft in een interview laten weten dat hij een hekel heeft aan de Netflix-serie 'Drive to Survive'. Hij haat het geven van interviews en vind het niet leuk om over Formule 1-zaken te praten. Bovendien zou hij de serie te overdreven vinden.

"Je ziet me niet veel in de serie, omdat ik het niet leuk vind om te doen", steekt Verstappen van wal in een interview met The Project in Australië. "Daardoor zie je waarschijnlijk ook geen leuke kant van mijn persoonlijkheid." In 'Drive to Survive' worden de F1-coureurs gevolgd, zowel op het circuit als daarbuiten. Er worden verschillende verhaallijnen rondom de hoofdrolspelers neergezet, maar volgens Verstappen zou dat 'over de top' zijn.

"Het is gewoon een interview. Je moet gaan zitten in een donkere kamer met een microfoon voor je neus. Dat haat ik", zegt de drievoudig wereldkampioen. "Ik vind het niet leuk om over F1-zaken te praten." Op de vraag waar hij dan wel graag over praat heeft Verstappen snel een antwoord klaar. "Niks", zegt hij waarna hij samen met Daniel Ricciardo in lachen uitbarst.

"Ik heb liever een ontspannen interactie", vervolgt de coureur van Red Bull. "En ik maak liever lol. Bijvoorbeeld padellen met Daniel, dat vind ik heel leuk." Ricciardo benadrukt dat het beeld dat veel mensen van de Nederlander hebben niet klopt. "Buiten de interviews heeft Verstappen verrassend genoeg echt hele goed humor."

Naast het feit dat Verstappen het niet leuk vindt om interviews te geven voor de Netflix-serie, is hij ook van mening dat bepaalde momenten privé zouden moeten blijven. "Sommige dingen zijn ook gewoon privé. Mensen hoeven niet alles te weten wat we doen en zeggen", aldus de coureur. "Maar we willen alles weten, Max", reageert de interviewer van The Project. "Nee dat hoeft niet", zegt Verstappen fel. "Sommige dingen zijn privé."