Max Verstappen looft landgenoot Rudy van Buren: 'Hij weet de juiste dingen op te pakken'

Max Verstappen is lovend over simcoureur Rudy van Buren op de testdagen in Bahrein. Dat de auto al zo goed voelt tijdens het testen is onder andere de verantwoordelijkheid van Van Buren. Verstappen laat weten "heel blij te zijn" met de landgenoot in zijn team.

De simulatorcoureur van Red Bull blijkt cruciaal te zijn in het begin van het seizoen. Van Buren is volgens Verstappen één van de redenen dat de RB20 zo goed voelt in Bahrein. "We hadden tot nu toe alleen nog een filmdag gehad in de regen, dus daar hadden we niet heel veel kunnen doen. Dan zet je de auto hier op de baan en voelt het gewoon meteen goed aan. Dan ga je door je hele testplan heen en ook dat verloopt eigenlijk gewoon vlekkeloos. We hebben nog weinig problemen gekend."

De wereldkampioen voelt zich nu al één met zijn nieuwe auto. "Dat het gelijk zo goed aanvoelt, geeft aan dat het team wel weet wat het doet. En dat ze ook in de simulator dingen heel goed doen, om ervoor te zorgen dat er een goede start set-up wordt gebouwd. Het is toch wel knap om van een auto die nog nooit op het circuit heeft gestaan in de simulator al de juiste dingen op te pakken.”

Verstappen in de RB20 tijdens de testdagen in Bahrein © Getty Images

Dat is onder andere de verantwoordelijkheid van Van Buren. Op de vraag welke rol Verstappen zelf speelt bij de ontwikkeling van een nieuwe auto, geeft hij aan dat het contact met zijn landgenoot cruciaal is. "Ik heb altijd heel veel contact met Rudy, die op de simulator rijdt", legt Verstappen uit. "Hij vertelt mij wat hij heeft geprobeerd en we hebben het met elkaar over wat we nog kunnen doen en waar we nog naar moeten kijken om dingen te verbeteren. Hij zorgt ervoor dat de auto meteen zo goed mogelijk afgesteld staat. Rudy, en met hem een paar andere sim-coureurs, testen echt de kleinste en de gekste aanpassingen. Als ik naar de sim kom, staat hij ongeveer al goed en is het finetunen. Maar Rudy heeft laatst volgens mij een hele raceafstand gereden en allemaal dingen moeten uitzoeken over de voorvleugel. Ga daar maar eens anderhalf uur zitten in een simulator en vol gas rijden. Dat is knap, hoor."

Het goede contact tussen Van Buren en Verstappen maakt het voor Red Bull een stuk makkelijker om de auto zo af te stellen dat de wereldkampioen zich er meteen prettig bij voelt. Dat zorgt ervoor dat de prestaties van Red Bull op het circuit alleen maar positief zijn.

Situatie Horner

Buiten het circuit kampt het team nog steeds met de kwestie rond Christian Horner. De teambaas wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De concurrerende teams proberen ook gebruik te maken van die situatie. Verstappen vindt het niet gek dat andere teams het succes van Red Bull willen ontregelen.

"Dat is een constante tactiek die typerend is voor de Formule 1", zegt hij. "Dat is niet alleen met dit verhaal zo." Omgekeerd zou hij hetzelfde doen. "Zeker, je probeert overal je eigen voordeel uit te halen."