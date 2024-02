Christian Horner bij de testdagen over beschuldigingen: 'Ik wil ook zo snel mogelijk resultaat'

Christian Horner is gewoon aanwezig bij de testdagen voor het nieuwe Formule 1-seizoen. De teambaas van Red Bull Racing werd de afgelopen periode beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Eerder was Horner ook al aanwezig bij het bekendmaken van de RB20, de nieuwe auto van Red Bull. Nu zit hij dus ook in de pitstraat voor het contact over de boordradio met zijn coureurs. Donderdag reageerde hij in een officiële persconferentie van de Formule 1 op het onderzoek dat naar hem gaande is.

"Er is een proces gaande waar ik deel van uitmaak", zei Horner op die persco. "Ik kan echt geen commentaar geven op het proces of de tijdsperiode. Natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk resultaat."

De testdagen zijn nu in volle gang. Bekijk in dit artikel alle hoogtepunten van de tweede testdag in Bahrein.

Laatste updates in het onderzoek

De laatste updates in het onderzoek hebben voor opvallend nieuws gezorgd. De Telegraaf bracht het nieuws dat Horner appjes met seksueel grensoverschrijdend gedrag zou hebben gestuurd naar een vrouwelijke collega bij Red Bull. En de Nederlandse krant wist te melden dat Red Bull de werkneemster de mond wilde snoeren door haar een som geld aan te bieden.

Horner staat lijnrecht tegenover die beschuldigingen. Volgens Motorsport-Total zou hij zelfs een rechtszaak hebben aangespannen tegen De Telegraaf. Eerder zei Horner al tegen Sky Sports: "Ik ontken alle beschuldigingen die tegen me zijn gemaakt. Ik werk mee aan het onderzoek. Hopelijk is dat op korte termijn afgerond."