Toto Wolff over het onderzoek naar Christian Horner: 'Een probleem voor de hele Formule 1'

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zich uitgesproken over de zaak rondom Christian Horner. De teambaas van Red Bull wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag tegen een vrouwelijke medewerker en zijn eigen team doet onderzoek naar hem. Wolff vindt dat de kwestie de hele sport aangaat.

"We zijn een wereldwijde sport en hebben een voorbeeldfunctie", zei Wolff op de persconferentie tijdens de eerste testdag in Bahrein. De Mercedes-teambaas vindt het dan ook voor de hele sport een issue: "Het is niet een teamprobleem, maar voor de hele Formule 1."

Red Bull is een onderzoek begonnen en heeft daarvoor externe partijen ingeschakeld. Wolff denkt dat de sport lessen kan trekken uit het onderzoek naar zijn concurrent: "Nauwkeurigheid is belangrijk. Als het op de juiste manier en transparant wordt uitgevoerd, dan moeten we daar zeker naar kijken."

Uitkomst onbekend

Aan het begin van de maand werd bekend dat Horner door een vrouwelijke medewerker werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Lange tijd bleef onduidelijk wat er precies aan de hand was, maar De Telegraaf beweerde vorige week dat de teambaas seksueel getinte berichten zou hebben gestuurd naar de vrouw.

Horner is ondanks het onderzoek gewoon aanwezig bij de testdagen in Bahrein. Het is ook nog onduidelijk wanneer er eindelijk een uitkomst is. Voorlopig blijft Horner gewoon aan als teambaas.