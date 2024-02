Formule 1 | Vijf zaken die opvielen bij de tweede testdag in Bahrein

De tweede testdag van de Formule 1 stond 's ochtends in het teken van een langdurige rode vlag. Sergio Pérez zat om die reden niet alleen in de ochtend, maar ook in de middag in de auto. Vijf zaken die opvielen bij de tweede testdag.

Pérez mocht voor het eerst dit jaar in de Red Bull (RB20) stappen, nadat Max Verstappen woensdag de hele dag had gereden. De Mexicaan kende zeker niet zo'n lekkere dag als de Nederlander een dag eerder had.

Hele ochtend in de pitbox

Pérez stond vrij lang in de pitbox in de ochtend, terwijl de monteurs aan de Red Bull aan het sleutelen waren. Hij kwam in de ochtend maar tot twintig rondjes. De Mexicaan was zo weinig op de baan te vinden, dat hij ook 's middags mocht testen, in totaal ging hij 128 keer rond. Max Verstappen komt nu vrijdagmiddag weer in actie.

🏁 DAY 2 TESTING CLASSIFICATION 🏁



Plenty of laps in the bag, and @Carlossainz55 on top 🔝#F1Testing #F1 pic.twitter.com/L70lzhLU7Q — Formula 1 (@F1) February 22, 2024

Rode vlag

Dat Pérez zo weinig rondjes reed, had ook te maken met een rode vlag. Er zat namelijk een putdeksel los, waardoor dat stukje niet veilig was om over te rijden. Het herstellen duurde zo lang, dat de ochtendsessie om 11:00 uur werd afgebroken. De middagsessie duurde om die reden een uur langer: van 12:00 uur tot 17:00 uur.

Supersnelle tijd van Carlos Sainz

Carlos Sainz reed op de softs een tijd van 1:29.921, wat een bizar snelle tijd is. De Ferrari-coureur was sowieso sneller dan iedereen bij de testdagen van vorig jaar. Daarnaast kwam hij ook in de buurt van de pole position-tijd van 2023. Max Verstappen reed toen 1:29.708.

RB (Racing Bulls) zakt weer een beetje terug

Daniel Ricciardo zette woensdag de vierde tijd neer en was op donderdag ook weer snel. De Australiër van RB zette die snelle tijd wel neer met softbanden onder zijn auto. Hij pakte daarmee de vijfde tijd.

Geen verrassingen bij Haas

Haas is al jaren een laagvlieger in de Formule 1 en dat lijkt in 2024 ook zo te zijn. Op de eerste twee testdagen waren Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg weer enorm traag. Ze waren twee en drie seconden langzamer dan Pierre Gasly van Alpine, die één plek boven hen eindigde. Alleen Tsunoda was nog langzamer.

Het ontslaan van Günther Steiner heeft dus nog niet het gewenste effect opgeleverd. Máár: de testdagen zeggen niet alles. Wie weet is Haas gewoon een topteam bij de eerste race.