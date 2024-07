Max Verstappen loopt in kwalificatie schade aan Red Bull op, Russell, Hamilton en Norris zorgen voor Brits feestje

Max Verstappen begint zondag bij de Grand Prix van Groot-Brittannië vanaf P4. De Red Bull-coureur had schade aan de vloer van zijn Red Bull, opgelopen na een uitstapje in de grindbak. George Russell pakte poleposition, gevolgd door Lewis Hamilton en Lando Norris. Een Brits feestje dus.

In Q1 hadden zowel Verstappen als zijn collega Sergio Pérez het lastig. De Mexicaan hield zijn auto niet op het asfalt, kwam vast in de grindbak en kon een doortocht naar Q2 vergeten. Ook Verstappen schoot van de baan, schijnbaar nadat er wat druppels waren gevallen. Op dat moment had hij al een scherpe tijd neergezet: de wereldkampioen ging wel door naar Q2.

De uitvallers in Q1: Bottas, Magnussen, Ocon, Perez en Gasly.

Q2

Toch had de uitglijder van Verstappen gevolgen: de vloer van zijn Red Bull liep schade op. Daardoor kon hij in Q2 niet uitblinken. Lichtpuntje was dat hij in elk geval, via P6, door mocht naar Q3, terwijl bijvoorbeeld Ferrari-coureur Charles Leclerc in deel twee bleef steken. De uitvallers: Leclerc, Sargeant, Tsunoda, Zhou, Ricciardo.

Q3

Na de zogeheten banker laps, oftewel rondjes zodat de coureurs in elk geval een tijd op de borden hebben gezet, prijkte de naam van Verstappen op P5. Russell, Norris, Hamilton en Piastri waren sneller. In het blok met rondjes waarin echt de limiet wordt opgezocht, zat er gezien de schade aan de vloer niet meer in dan P4 voor de Nederlander.

De schuiver van Sergio Pérez

'Checo' Pérez belandde naast de baan toen er nog een minuut of negen te gaan waren in het eerste deel van de kwalificatie. Op dat moment had hij de tiende tijd neergezet. Alleen de top 15 gaat door naar Q2. Grote kans dat zijn snelste ronde wegzakt op de lijst, zodat hij niet mag meedoen aan Q2 en dan bij de race van zondag ergens achteraan moet starten.

Na zijn schuiver werd er op circuit Silverstone gezwaaid met de rode vlag. Dat betekent: iedereen stoppen met rijden en naar de pitstraat. De stewards moeten de auto wegtakelen en controleren of er geen puin op de baan ligt. Pérez mag ondertussen aan de leiding van Red Bull uitleggen waarom hij in de grindbak terecht kwam.

Bekijk het moment hieronder

Klassement

In het klassement staat Pérez na elf races op plek vijf. In twee van de vorige vier races viel hij uit en hij stond 'slechts' viermaal op het podium. Verstappen, de leider in het klassement, mocht na acht races naar boven komen om vanaf het schavot naar de fans te zwaaien. Ondanks dat het moeizaam gaat bij de Mexicaan, werd onlangs zijn contract bij Red Bull verlengd.

