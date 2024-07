Vriendschap Max Verstappen en Lando Norris brokkelt af: vader Norris gooit olie op het vuur

Max Verstappen en Lando Norris zaten elkaar zondag bij de Grand Prix van Oostenrijk in de haren. Vlak voor de finish toucheerden de Red Bull en McLaren elkaar. Gevolg: lekke banden bij beide coureurs. Verstappen werd nog vijfde, Norris viel uit.

Op het moment van het incident lag Verstappen op de eerste plek en Norris zat hem al ronde na ronde op de hielen. Kortom, ze vergooiden beiden hun kans op de dagzege. Verstappen vond dat Norris roekeloos zijn auto de bocht in drukte ('duikbommen', noemde hij het). En de Engelsman vond dat Verstappen niet fair en niet respectvol omging, te agressief de deur sloot en excuses aan moest bieden.

'Max Verstappen en Lando Norris gaan nu niet samen padellen', aldus Red Bull-teambaas Christian Horner In incident in de 64ste ronde van de Grand Prix van Oostenrijk houdt de Formule 1 flink bezig, maar Red Bull-teambaas Christian Horner zegt zich niet druk te maken. De botsing tussen Max Verstappen en Lando Norris was volgens hem 'een raceincident'.

Max Verstappen en Lando Norris

Verstappen en Norris zijn al een tijdje goede vrienden. Norris reist soms na een race terug in de privéjet van de Nederlander. Ook pikken ze af en toe een feestje mee van DJ Martin Garrix. Norris was op Koningsdag 2024 nog aanwezig in de feestboot van de Brabantse dj. En de coureurs waren vaak lachend in gesprek met elkaar te zien.

Deze lichte crash zet hun vriendschap onder druk. Wellicht is het niet mogelijk om die band voort te zetten, nu Norris zich ontpopt tot grootste concurrent van de drievoudig F1-wereldkampioen.

Vader van Lando Norris

Nu gooit ook nog de vader van Norris olie op het vuur. Adam Norris, eigenaar van het bedrijf Pure Electric, deelde een 'like' uit aan een post op Instagram die bij Verstappen voor gefronste wenkbrauwen zal zorgen. De post verwijst naar een incident tussen Verstappen en Lewis Hamilton op Silverstone in 2021. Destijds crashten de Mercedes-coureur en Verstappen nogal heftig. Verstappen moest na afloop naar een ziekenhuis ter controle, Hamilton won de race.

Like

Op de foto in de post is de auto van Hamilton vervangen door die van Norris. "Ronde 1 bij de Britse Grand Prix van volgende week", staat er. De suggestie is dus dat Norris net als Hamilton met Verstappen in botsing komt.

Adam Norris heeft via zijn officiële acccount adam_norris_pure_electric de like gegeven. Die like heeft hij daarna ingetrokken, maar onder meer Esentially Sports had het toen al gezien.