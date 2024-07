Max Verstappen kan zich ook tussen de regen door niet onderscheiden bij derde vrije training GP Groot-Brittannië

Max Verstappen heeft de derde vrije training van de Grand Prix van Groot-Brittannië afgesloten met de vijfde rondetijd. De Nederlandse WK-leider is nog erg zoekende op het circuit van Silverstone in afwachting van de kwalificatie.

George Russell was met zijn Mercedes de snelste met een rondje van 1:37.529. Ploeggenoot Lewis Hamilton liet met een tweede tijd zien dat het op het 'thuiscircuit' wel goed zit met de Britten. Lando Norris van McLaren noteerde de derde tijd. Verstappen was 0.864 langzamer met zijn snelste ronde. Voor wat het waard was want de Nederlander kwam in de trainingssessie niet vaak de baan op.

Max Verstappen klokt slechts een tijd in de middenmoot in VT2 voor GP Groot-Brittannië Max Verstappen heeft nog altijd niet het optimale rondje gereden op Silverstone, tijdens de trainingen van de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Nederlander werd vierde in het eerste deel, waarin hij zich vooral richte op de long runs, en een sessie later zevende. De training werd op het einde verstoord door regen.

Verstappen overtuigt nog niet op Silverstone

Verstappen overtuigt in ieder geval nog niet tijdens de trainingen. Bij de eerste training kwam hij tot de vierde tijd en de tweede sessie leverde slechts een zevende tijd op.

Later op zaterdag volgt de kwalificatie. De verwachting is dat het dan gaat regenen. Zaterdagochtend regende het ook al, maar tijdens de derde training waren er droge momenten en kreeg het asfalt eventjes tijd om op te drogen. Het zorgde voor zeer wisselende omstandigheden en daardoor blijft het lastig in te schatten hoe de verhoudingen liggen tussen de topcoureurs.