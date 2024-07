Hondenweer op Silverstone voor Grand Prix van Groot-Brittannië

'It's raining cats and dogs' op het moment in Engeland, vooral op Silverstone. Daar zou eigenlijk zaterdagochtend de Formule 3-race gereden worden, maar die werd vanwege hevige regenval uitgesteld. Later op de dag vinden de derde vrije training en kwalificatie plaats voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, met Max Verstappen.

Vrijdag keek het bij de eerste twee trainingen al grauw, maar regen bleef grotendeels uit. Tot er bij het laatste gedeelte van VT2 wat druppels naar beneden vielen. De coureurs bleven daardoor binnen om niets kapot te maken. Zaterdag lijkt dat gezien het huidige weer en de verwachtingen niet te kunnen. De kans is bijna 50 procent dat het bij de derde training regent. Bij de kwalificatie blijft het vooralsnog droog.

Formule 1 | GP Groot-Brittannië 2024: dit is hoe laat Max Verstappen in actie komt De Grand Prix van Groot-Brittanië is de oudste race in het Formule 1-kampioenschap. Op het legendarische circuit van Silverstone werd in 1950 de allereerste F1 race ooit gereden. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.

Weersverwachting GP Groot-Brittannië

Het typische Britse weer is ook zondag van de partij, wanneer de oudste race van de Formule 1-kalender verreden wordt. Binnen no time kan het van plensbuien naar zon gaan volgens Weeronline. 'De buien kunnen het circuit kletsnat maken, maar tijdens zonnige momenten droogt het asfalt ook vrij snel weer op. Kortom: de omstandigheden op de baan kunnen sterk variëren en het maken van de juiste bandenkeuze gedurende de race kan cruciaal zijn', schrijven ze.

Sprintrace Formule 3 uitgesteld

Zaterdagochtend werd de safety car naar buiten gestuurd om te checken hoe het circuit erbij lag. De organisatie wilde peilen hoe de baan erbij lag voorafgaand aan de sprintrace van de Formule 3. Niet best, was het oordeel. De start werd uitgesteld en de onderstaande foto zegt eigenlijk wel genoeg.

Drama before we even reach the grid 👀



The start is still delayed due the conditions at Silverstone.#F3 #BritishGP pic.twitter.com/N5rborKwPM — Formula 3 (@Formula3) July 6, 2024

Ook in Nederland wisselend

Niet alleen in Engeland is het wisselend weer, ook aan de andere kant van Het Kanaal. Zaterdag is er in delen van Nederland code geel afgegeven. Vervelend voor de EK-wedstrijd van Oranje tegen Turkije, wanneer er bijvoorbeeld op grote pleinen wordt gekeken. In Berlijn, waar het duel wordt gespeeld, is het warm en is er kans op onweer.

Ook qua weer is alles mogelijk bij Nederland - Turkije: tropisch warm en kans op onweer Zaterdagavond maken Nederland en Turkije onderling uit wie woensdag de halve finale van het EK speelt. Het weer in Nederland is tot dusver weinig zomers te noemen. Hoe zit dat zaterdag tijdens de wedstrijd in Berlijn? Er zijn in ieder geval enorme verschillen in de weersverwachtingen van Nederland en Berlijn, waar de wedstrijd wordt gespeeld.

Max Verstappen zal die wedstrijd kijken ergens vanuit Engeland. De Nederlander volgt het toernooi op de voet. "I k hoop natuurlijk dat Nederland het heel goed gaat doen, maar we zullen het wel beter moeten gaan doen (dan tegen Oostenrijk, red.). We zullen zien, het is spannend", reageerde hij bij de vorige race in Oostenrijk.