Teamgenoot Max Verstappen bakt er niets van: druk op Sergio Pérez neemt weer toe

Sergio Pérez verlengde op 4 juni volledig onverwacht zijn contract bij Red Bull Racing. Tot ieders verbazing was dat zelfs met twee seizoenen. De resultaten van de Formule 1-coureur zijn sindsdien op z'n zachtst gezegd niet om over naar huis te schrijven.

De recente resultaten zijn reden voor Christian Horner, de teambaas van Red Bull, om in de media aan te geven dat Pérez nog steeds onder druk staat. Contractverlenging of niet, er moet gepresteerd worden. Maar waar hij het seizoen begon met drie tweede plekken in de eerste vier races, is er inmiddels helemaal niks meer van dat niveau over.

Het is al een tijdje duidelijk dat Pérez tweede viool speelt achter Max Verstappen. De Nederlander werd driemaal op rij wereldkampioen en heeft dit seizoen voor het eerst sinds lange tijd last van flinke concurrentie. Daarbij krijgt hij geen hulp van Pérez, die ziet dat de McLaren-, Ferrari- en soms ook Mercedes-coureur sneller zijn dan hij.

Resultaten van Sergio Pérez

Na zijn contractverlenging op 4 juni stond de Grand Prix van Canada op het programma. Pérez kwam daar niet door Q1 heen bij de kwalificatie en was een seconde langzamer dan Verstappen in het eerste deel van de kwalificatie. Uiteindelijk haalde hij de eindstreep niet in de race, na een ongeluk in ronde 51 (van de 70).

In de afgelopen race, in Spanje, kwalificeerde Pérez zich als achtste. Door een gridstraf moest hij op P11 beginnen en hij knokte zich weer terug tot die achtste plek. Ter vergelijking: Verstappen won de race vanaf P2 en kwam 59 seconden eerder over de streep.

Pijnlijk verschil in Oostenrijk

Nu gebeurt in Oostenrijk hetzelfde. Na één vrije training kwalificeerde Pérez zich als zevende voor de sprintrace, om vervolgens een positie lager te eindigen in de sprintrace zelf. Het levert één schamel puntje op voor de WK-stand, waarin hij op de vijfde plek staat. Inmiddels kwalificeerde hij zich ook op de achtste plek voor de Grand Prix van Oostenrijk, achter de coureurs van Mercedes, Ferrari en McLaren, en teamgenoot Verstappen.

Pérez struikelt weer door het F1-weekend heen, terwijl Verstappen tot nu toe elke sessie topte. De Nederlander maakt zich op voor een perfect weekend op de Red Bull Ring.