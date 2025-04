Max Verstappen worstelt met tempo en banden: Red Bull slaat alarm na teleurstellende vrijdag in Bahrein

De Grand Prix van Bahrein begon allesbehalve soepel voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kwam in de tweede vrije training niet verder dan de zevende tijd en gaf meer dan acht tienden toe op tijdenlijstaanvoerder Oscar Piastri. Volgens Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko is er sprake van serieuze zorgen binnen het team: "We zijn te langzaam en we oververhitten de banden."

Na het uitlenen van zijn auto aan Ayumu Iwasa in de eerste vrije training, kon Verstappen in de avonduren op het circuit van Sakhir weinig indruk maken. Zijn lange run werd gekenmerkt door oververhitte banden en gebrek aan grip. "Zodra de temperatuur stijgt, beginnen we te glijden. En dat maakt het alleen maar erger", verklaarde Marko. Het team worstelt met het vinden van de juiste balans in de afstelling.

'Als we het wisten, hadden we het al gedaan'

Red Bull sluit technische problemen met de motor uit als oorzaak. De focus ligt op de afstelling van de wagen en het gedrag van de banden over een langere stint. Marko wees erop dat er korte periodes zijn waarin het tempo van Verstappen vergelijkbaar is met dat van rivaal Lando Norris, maar dat is slechts tijdelijk. "Drie of vier ronden van de vijftien", zei de Oostenrijker kritisch.

Toch is er hoop op verbetering. In Japan kende Red Bull een vergelijkbaar moeizame vrijdag, maar wist Verstappen zich op zaterdag te herpakken met poleposition én de zege. "Als we wisten hoe we het moesten oplossen, hadden we het al gedaan", aldus Marko. "Maar we gaan aanpassingen doen en hopen opnieuw de juiste combinatie te vinden." Voor Verstappen wacht dus opnieuw een inhaalrace, dit keer niet met een regenrace maar op het snikhete asfalt van Bahrein.

Concurrentie voert druk op met flinke upgrades

De zorgen bij Red Bull komen op een moment dat ook de concurrentie niet stilzit. Ferrari heeft het grootste upgradepakket van het seizoen tot nu toe meegebracht naar Bahrein, met ingrijpende aanpassingen aan de vloer, diffuser en achtervleugel van de SF-25. McLaren introduceerde op zijn beurt een nieuwe luchtinlaat voor de voorremmen, terwijl Red Bull zelf eveneens een vernieuwde voorvleugel en aangepaste koelopeningen op de motorkap inzet. In een weekend waarin alle topteams lijken te sleutelen aan hun prestaties, is het krachtsverschil opnieuw een vraagteken.

Verstappen, die de afgelopen twee edities van de Grand Prix van Bahrein won, moet dit keer op zijn hoede zijn. De stijgende temperaturen en de upgradegolf bij rivalen als Ferrari en McLaren maken duidelijk dat de jacht op de Nederlander is geopend. Zonder de regenachtige omstandigheden die hem eerder in het seizoen in de kaart speelden, moet Verstappen het dit keer puur op racepace en bandenbeheer doen. De race in de woestijn belooft dan ook spannender te worden dan eerdere dominante optredens van de Nederlander in Bahrein.