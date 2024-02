Max Verstappen over snelle waarschuwing bij rijexamen: 'Je trekt wel heel assertief op jongeman'

Max Verstappen staat aankomende zaterdag in Bahrein weer aan de start om het nieuwe Formule 1-seizoen af te trappen. De Nederlandse coureur werd vorig jaar ongenaakbaar wereldkampioen. Zijn eerste seizoen reed hij zelfs nog zonder rijbewijs.

In 2015 begon Verstappen als 17-jarige aan de Grand Prix van Australië. Hij werd daarmee de jongste coureur ooit die meedeed aan een race in de Formule 1. Namens Alpha Tauri eindigde hij op een knappe negende plek.

Een jaar later begon hij nog als coureur bij het opleidingsteam van Red Bull, maar mocht hij doorschuiven naar de grote ploeg gesponsord door het energiedrankje. Dat jaar won hij gelijk zijn eerste race. In Barcelona kwam Verstappen als eerste over de finish en liet hij grote namen als Kimmi Räikkönen en Sebastian Vettel achter zich.

Rijexamen

Verstappen reed al veertien race in de Formule 1 voordat hij achttien jaar werd en zijn rijbewijs haalde. "Na de grand prix van Japan in september ben ik overgevlogen naar België om mijn rijexamen af te leggen", vertelt de coureur aan Humo. "In een Opel, als ik het me goed herinner – een klein, maar verrassend vinnig karretje. Ik had m’n eerste waarschuwing al te pakken vóór ik het parkeerterrein was afgereden. Hoe zei die examinator het ook alweer? Je trekt wel héél assertief op, jongeman", lacht Verstappen

Vervolgens ging het, na eerdergenoemde waarschuwing, nog altijd niet zonder slag of stoot tussen Verstappen en de examinator. "Een paar minuten later werd hij weer boos: ‘Rechtsaf,’ had hij gezegd. En ik sloeg linksaf. Gewoon, omdat ik er zin in had. Twee straten verderop ging hij helemáál uit z’n dak, toen ik zogezegd geen voorrang verleende aan twee voetgangers die wilden oversteken op het zebrapad. ‘Jonge,’ zei ik, ‘vóór die twee er nog maar aan denken om over te steken, ben ik er al een kilometer voorbij."

Desondanks slaagde Verstappen natuurlijk wel. "Zou jij willen bekendstaan als de examinator die Max Verstappen heeft laten zakken op z’n rijexamen?", zegt hij daar lachend zelf over.