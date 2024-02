F1-coureur Lando Norris haat autorijden: 'Ik ben veel banger op de weg'

Lando Norris scheurt regelmatig met meer dan 300 kilometer per uur in een Formule 1-bolide. Toch is de Engelsman doodsbang als hij de gewone weg op moet. Dat zei Norris in een podcast van oud-voetballer Peter Crouch.

"Ik haat het. Ik ben banger op de weg dan in een race-auto", vertelt Norris in That Peter Crouch Podcast. "Ik heb er genoeg van dat mensen tegen me willen racen", openbaarde de coureur van McLaren.

Mensen willen racen

Norris noemt als voorbeeld een filmdag die hij had met een kleine jongen. De Engelsman bracht hem in een McLaren naar school. "Dus hij zit naast me, overal camera's. Ik rijd netjes, houd me aan de snelheidslimiet en kom aan bij de verkeerslichten. Ik zit in mijn racepak in het openbaar en opeens komt er iemand naast me staan", blikt Norris terug.

"Ik deed mijn raam naar beneden en je kon aan hem zien dat hij wilde racen. Maar dat kan ik niet, ik moet me op een bepaalde manier gedragen", aldus Norris. "Dat zijn van die momenten dat je zulke mensen hun geluk moet gunnen."

Wagenpark

Norris verdiende in zijn F1-carrière rond de 37 miljoen euro en daarvan gaf hij 2,3 miljoen uit aan zijn wagenpark. Hij heeft een McLaren 765LT Spider, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Wraith, McLaren GT, McLaren 570S en Jaguar F-Type Roadster. Geen onaardige collectie.