FIA neemt drastisch besluit over terugkeer brullende V10-motoren in Formule 1

Een terugkeer van brullende V10-motoren in de Formule 1? Voorlopig niet. Tijdens een bijeenkomst vrijdag in Bahrein hebben de FIA, de Formule 1-organisatie en diverse motorfabrikanten besloten dat elektrificatie en duurzaamheid de leidraad blijven voor de toekomst van de sport. Daarmee blijft het hybride leidend en worden plannen voor een comeback van de iconische V10-motor voorlopig in de koelkast gezet.

Hoewel er voorafgaand aan de vergadering speculaties rondgingen over een mogelijke herintroductie van de brullende V10’s , geliefd bij veel fans vanwege het indrukwekkende geluid en de rauwe prestaties, was de uitkomst van het overleg helder. De V6-turbo hybride blijft de standaard voor de komende jaren, met de geplande technische herziening in 2026 nog steeds op de agenda.

Formule 1 streeft duurzaamheid na

In Bahrein werd door de FIA bevestigd dat toekomstige motorreglementen aan twee voorwaarden moeten voldoen: de krachtbron moet een elektrische component bevatten én volledig kunnen draaien op duurzame brandstoffen. Dat sluit een terugkeer van conventionele verbrandingsmotoren zoals de V10 op korte termijn uit. De Formule 1 wil haar positie als technologische innovator behouden, terwijl ze tegelijk een duurzamer imago nastreeft.

De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van alle grote motorleveranciers, waaronder ook Audi en Cadillac, die in 2026 als nieuwe spelers toetreden tot de sport. Hun aanwezigheid onderstreept het belang van lange termijn stabiliteit en een duidelijke route naar vergroening. Een volledige terugkeer naar traditionele verbrandingsmotoren zou daarmee juist indruisen tegen die duurzaamheidsdoelstellingen, zo was de algemene conclusie.

Toekomst van F1-motoren

Toch blijft de wens naar eenvoud, lagere kosten en meer beleving nadrukkelijk op tafel liggen. Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over manieren om de technische complexiteit van de aandrijflijnen terug te dringen en de kosten te verlagen. Daarnaast leeft bij veel partijen de wens om het motorgeluid weer aantrekkelijker te maken voor het publiek, een element dat voor veel fans nog altijd sterk bijdraagt aan de beleving van de sport.

Wat er na 2030 gaat gebeuren, blijft vooralsnog onduidelijk. Wel is tijdens de bijeenkomst duidelijk geworden dat de deur openblijft voor nieuwe concepten. Zo zouden lichtere en technisch minder complexe motoren met een kleinere accucapaciteit tot de mogelijkheden behoren. Eén ding staat echter vast: elektrificatie blijft een fundamenteel onderdeel van de Formule 1, ongeacht de exacte vorm die toekomstige motorformules zullen aannemen.