De eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada is stilgelegd vanwege een rode vlag. Ferrari-coureur Charles Leclerc kwam met een flinke klap in de muur terecht op Circuit Gilles Villeneuve.

Leclerc verremde zich in bocht vier en ging over het gras met een flinke klap de muur in doordat hij zijn grip verloor. "Heel pijnlijk deze crash. Je maakt stiekem best veel van de auto kapot", was het eerste commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk bij Viaplay.

Er kwam een rode vlag en dus wordt de sessie stilgelegd. Maar de klok tikt door tijdens de vrije training. De commentatoren noemen het een slordige fout van de Monegask. Ze kunnen zich dan ook niet herinneren dat viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zoiets deed. "Dit mag je eigenlijk niet overkomen. Dit gebeurt Verstappen nooit. Zeker niet in de eerste vrije training in de eerste vijftien minuten."

Na een kwartier konden de coureurs weer de baan op, met nog ruim een half uur op de klok.

Verstappen zette uiteindelijk de snelste tijd neer in de eerste vrije training. De Red Bull-coureur reed 1.13,193. Alexander Albon en Carlos Sainz bleven binnen een tiende van hem. George Russell (Mercedes) en Lewis Hamilton (Ferrari) werden respectievelijk vierde en vijfde.

Strafpunten

Voor Verstappen staat er in Canada veel op het spel. Hij moet de achtervolging inzetten op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Daarnaast moet hij zorgen dat hij geen strafpunten op zijn licentie krijgt.

De Nederlander kreeg twee weken geleden bij de GP van Spanje voor het veroorzaken van een aanrijding met George Russell namelijk 3 strafpunten op zijn licentie, wat zijn totaal op 11 bracht. Bij 12 strafpunten krijgt een Formule 1-coureur een schorsing van een race.

