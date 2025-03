Vader van Lewis Hamilton met prachtig gebaar: emotionele rookie wordt getroost na vroege crash

Isack Hadjar beleefde een rampzalig debuut in de Formule 1. De 20-jarige Frans-Algerijn moest zijn race opgeven nog voordat deze officieel was begonnen. Op het kletsnatte circuit van Melbourne verloor Hadjar tijdens de opwarmronde de controle en gleed van de baan. Verslagen en in tranen stapte hij uit zijn auto, waarna Anthony Hamilton hem troostend opving.

Zichtbaar aangeslagen stapte Hadjar uit zijn Racing Bull, nadat hij in de opwarmronde de macht over het stuur verloor en zijn bolide in de bandenstapel plante. Een pijnlijk debuut voor de jonge coureur, waarna hij snikkend terugliep naar de paddock. Terwijl hij met de handen voor z'n ogen in de richting van de paddock liep, werd hij opgevangen door Hamilton senior.

'Laat je hoofd niet hangen'

Hadjar, een groot bewonderaar van Hamilton, beleefde een bijzonder moment toen de vader van zijn idool hem troostend een arm om de schouder sloeg. Wat Anthony precies tegen Hadjar zei, was live op televisie niet te horen, maar later werd duidelijk wat er besproken was. "Toen ik zag wat er was gebeurd met Isack brak mijn hart," vertelde Anthony achteraf aan Canal+. "Ik ben naar hem toegegaan en heb hem behandeld zoals een vader dat zou doen."

Na afloop reageerde de Franse-Algerijnse coureur zelf ook op het moment dat hij deelde met de vader van Lewis. "Wat hij me vertelde? Laat je hoofd niet hangen en ben trots op jezelf", klonk een tegen de tranen vechtende Hadjar in gesprek met Viaplay. "Hij zei dat ik het gisteren in de kwalificatie goed had gedaan, dat was heel aardig van hem."

Rookies vliegen van de baan in Melbourne

Hadjar is dit seizoen één van de vele nieuwe rookies. Bij Racing Bull mag hij dit seizoen het stoeltje overnemen van Liam Lawson, die op zijn beurt promoveerde naar de hoofdmacht naast Max Verstappen. Hadjar beleefde een goede start van zijn debuutweekend, met een elfde plek in de kwalificatie zaterdag. Maar de mooie uitgangspositie voor de race heeft hij nooit om kunnen zetten in punten voor het team, dankzij de vroege crash in de formatieronde.

Naast Hadjar beleefden ook andere rookies een teleurstellend debuut. Jack Doohan, Gabriel Bortoleto en Lawson vielen allemaal uit. Kimi Antonelli maakte echter wél indruk en kwam als vierde over de finish. Oliver Bearman eindigde als veertiende, wat tevens betekende dat hij de laatste coureur was die finishte in Melbourne.