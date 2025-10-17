Formule 1-coureur Max Verstappen heeft in de vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten de vijfde tijd neergezet. Hij was niet tevreden over zijn Red Bull en klaagde over de boordradio.

In de laatste minuten van VT1 liet de Nederlander zijn onvrede merken over de auto. Hij meldde dat zijn wagen te veel contact maakt met het asfalt. Er is dus nog even wat werk aan de winkel bij Red Bull in aanloop naar de race op zondag.

Vlak daarvoor kwam Yuki Tsunoda nog met de schrik vrij. Hij verloor de controle over de RB21, maar kon zich net op tijd herpakken. Er waren ook problemen bij andere teams. Charles Leclrec en Isack Hadjar leken beiden versnellingsbakproblemen te hebben.

Daarnaast was er sprake van een rode vlag. Lance Stroll veroorzaakte die toen zijn Aston Martin een stuk carbon verloor.

Lando Norris de snelste

McLaren-coureur Lando Norris was de snelste in VT1 met een tijd van 1:33.294. Nico Hulkenberg volgt op plek twee en WK-leider Oscar Piastri werd derde. Fernando Alonso was nog net iets sneller dan Verstappen.

Later op vrijdag staat de kwalificatie voor de sprintrace op het programma. Op zaterdag staat er een sprintrace op het programma, wat de winnaar acht punten oplevert. De race van zondag kan de WK-stand nog verder op z'n kop zetten, omdat de winnaar daarvan 25 punten mee naar huis mag nemen.

WK-stand

Hoewel het kampioenschap bij de constructeurs al beslist is, ligt de strijd om de eerste plaats bij de coureurs nog volop open. Piastri (McLaren) voert het klassement aan met 336 punten, 22 meer dan zijn teamgenoot Lando Norris. Regerend wereldkampioen Verstappen volgt op de derde plaats met 273 punten.