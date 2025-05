Voormalig PSV-kampioen miste 'mooiste moment van de avond' vanwege opvallende reden

Ernie Brandts, voormalig kampioen met PSV, beleefde een bizarre woensdagavond in het Philips Stadion. De oud-verdediger van de Eindhovenaren maakte het van dichtbij mee – al miste hij wel het grote 'kampioensfeest'. "Mensen fietsten op straat van links naar rechts, er werd getoeterd en gejuicht", blikt Brandts daags na het 'gekkenhuis' terug in gesprek met Sportnieuws.nl.

Brandts was aanwezig bij de wedstrijd van PSV en zag zijn cluppie overtuigend winnen. Toch was hij er niet bij toen het feestgedruis losbarstte in het Philips Stadion. "Het was écht super om mee te maken. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik het grote feest in het stadion wel gemist heb. PSV had al makkelijk gewonnen en toen ben ik naar buiten gelopen. Mijn hondje was alleen thuis, dus ik moest snel naar huis. En juist op dat moment begon het kabaal."

Buiten het stadion kreeg hij een glimp van de euforie mee. "Mensen fietsten op straat van links naar rechts, er werd getoeterd en gejuicht. Ongelooflijk, blijkbaar had Ajax punten verspeeld. Het mooiste moment van de avond heb ik gemist. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt", gaat de voormalig PSV'er, die maar liefst 250 wedstrijden in dienst van de Eindhovenaren speelde, verder.

Alles wijkt voor die ene finale tegen Sparta

PSV heeft de kampioensschaal bijna binnen, maar toch waarschuwt Brandts de ploeg. "Het zal niet gemakkelijk worden, maar alles moet wijken voor die ene wedstrijd die ze nog moeten spelen, tegen Sparta Rotterdam. De PSV-selectie zou wel heel dom zijn als nu het besef er niet is dat de landstitel binnen handbereik is. Ik ben ervan overtuigd dat ze dit gaan redden, ze hebben zoveel kwaliteit."

Het drama bij Ajax

De misstap van Ajax past volgens Brandts in een breder patroon. "Ajax speelt gewoon niet goed. Ze hebben echt een goede periode gehad, toen PSV geen punten pakte. Maar de afgelopen vijf duels lijkt het gewoon nergens op. Ze creëren niets en voetballen helemaal niet gemakkelijk, dat zegt in principe al genoeg. Dan krijg je op een gegeven moment het deksel op de neus."

De voormalig PSV'er twijfelt eraan of Ajax zich op zo'n korte termijn nog kan oprichten. "Dit zal erg hard aankomen. Ik ben benieuwd hoe het tegen FC Twente gaat aflopen, want dit is natuurlijk wel een klap van jewelste. Ze hebben het plots niet meer in eigen hand, dus dit tikkie moeten ze wel verwerken. Maar dit gaat PSV natuurlijk nooit meer weggeven", sluit Brandts af.

