Red Bull bevestigt 'crisis-gesprek' en spreekt openlijk zorgen uit: nu al einde aan tijd Liam Lawson bij F1-team?

Liam Lawson moet vrezen met grote vreze voor zijn stoeltje bij Red Bull Racing. Al na twee races zit de 23-jarige teamgenoot van Max Verstappen bij het topteam op de wip en adviseur Helmut Marko bevestigt nu wat velen al zagen aankomen: er is deze week al een 'crisis-gesprek'.

Verstappens Formule 1-team Red Bull houdt deze week een spoedbijeenkomst om de teleurstellende start van het seizoen te bespreken. De positie van tweede rijder Liam Lawson komt dan zeker ter sprake. Hij heeft na twee slechte grands prix nog geen punt binnengehaald voor het team, dat twee jaar geleden nog bijna alle races won in één seizoen.

'We maken ons zorgen'

"Deze week is er op het hoofdkwartier een bijeenkomst om te bespreken hoe en wanneer we de kloof kunnen dichten", zei topadviseur Helmut Marko bij het Duitse Sky na de GP van China, waarin Verstappen ondanks worstelingen met de bandenslijtage als vierde eindigde. Nieuwkomer Lawson vond zich na de diskwalificatie van drie coureurs voor hem als twaalfde in de eindklassering. "Tot het zover is gaat het erom zoveel mogelijk punten te scoren. We maken ons zorgen, maar geven geenszins op."

Wissel

Er gaan geruchten dat Red Bull Lawson al wil vervangen voor de komende GP van Japan over twee weken. Teambaas Christian Horner ontweek concrete vragen daarover na de race in Shanghai. "Dat is allemaal speculatief. We hebben data van de eerste twee races en zullen die zorgvuldig bekijken. We hebben vierhonderd engineers in het team en zeshonderd sensoren op de auto, dus we hebben een berg aan informatie om door te nemen", vertelde hij aan de verzamelde media.

'Media in zijn nek'

Hij toonde mededogen met Lawson. "Hij heeft het wel degelijk in zich, maar dat komt er nu niet uit. Het probleem is dat hij een paar heel zware weekeinden heeft gehad en de media in zijn nek heeft. Je kunt zien dat hij het moeilijk heeft." Viervoudig wereldkampioen Verstappen spoorde Red Bull na zijn vierde plaats in China aan om nog harder te werken aan het verbeteren van de RB21. "We zijn duidelijk niet het snelste team en moeten aan de slag."