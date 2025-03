Voormalig F1-coureur weet meer over toekomst van teamgenoot Max Verstappen: 'Het is ongelofelijk'

De Formule 1 is in rep en roer: gaat Red Bull al na twee races afstand doen van Liam Lawson? Ralf Schumacher, voormalig F1-coureur en inmiddels analist in Duitsland, heeft het antwoord.

F1-Insider bracht het nieuws dat Yuki Tsunoda naast Max Verstappen zal zitten bij de volgende race, de Grand Prix van Japan. "Ik heb het ook gecheckt", zegt Schumacher bij het Duitse Sky Sport. "Lawson ligt er de volgende race uit bij Red Bull en Tsunoda vervangt hem."

Hij benadrukt wel dat het nog niet officieel bevestigd is. "Het is ongelooflijk. Enorm slecht beleid van het management. Ik snap niet waarom je zo'n stabiel en goed team als Racing Bulls nu uit elkaar zou halen. Die coureurs doen het daar eindelijk goed. In mijn ogen is Tsunoda beter dan Lawson, maar hij heeft ook geen kans tegen Max Verstappen."

Ongeloof

"Lawson zal zichzelf bij Racing Bulls kunnen herstellen", gaat de 49-jarige broer van Michael Schumacher verder. "Pure chaos. Ook dat coureurs tegenwoordig voor het minste of geringste al vervangen worden. Ik vind het ongelooflijk."

Lawson kende drie dramatische kwalificaties in zijn eerste twee raceweekenden: hij kwam geen een keer voorbij Q1. Ook bij de races wist hij nog geen punt te pakken. Eerdere coureurs die voor Red Bull en (de voorlopers van) Racing Bulls reden, zeiden ook dat de auto van Verstappen moeilijker te besturen is. De Red Bull zou de gevoeligheid van een computermuis hebben.

Reactie Verstappen

Verstappen: "Als ik met Liam praat, dan is die auto van Racing Bulls zeker makkelijker om in te rijden dan onze auto. Ik denk dat als je Liam die Racing Bulls geeft, dat hij dan harder gaat. Ja, dat denk ik echt." Tsunoda zou overigens wel oren naar de promotie hebben: "100 procent. De Red Bull is sneller."