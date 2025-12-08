Het Formule 1-seizoen is weliswaar over, maar toch staat er dinsdag een activiteit op de agenda. Dan vindt er op het Yas Marina Circuit te Abu Dhabi een bandentest plaats. Ook Red Bull is present, maar niet met de vertrouwde gezichten.

Lando Norris werd zondag gekroond tot wereldkampioen. Max Verstappen kon na vier wereldtitels op rij geen vijfde keer toeslaan, al kwam hij erg dichtbij. In de WK-eindstand kwam de Red Bull-coureur slechts twee punten tekort.

Dinsdag zien we enkele coureurs die zondag nog de Grand Prix van Abu Dhabi reden terug voor de bandentest. De tien teams van dit jaar brengen twee auto's met zich mee. Eén van de twee auto's wordt aangepast om zo te voldoen aan de nieuwe regels die per 2026 ingaan.

Isack Hadjar

Verstappen is absent bij de bandentest. Ook teamgenoot Yuki Tsunoda laat zich niet zien. Hij wordt volgend seizoen vervangen door Isack Hadjar. De Fransman kan alvast wennen aan het Red Bull-stoeltje, want hij mag dinsdag opdraven voor de test.

Daarnaast moeten de teams een rookie inzetten, die niet meer dan twee F1-races achter zijn naam heeft staan. Red Bull kiest voor Ayumu Iwasa.

Unieke stijl

Eind vorige week werd de komst van Hadjar bevestigd door Red Bull. Hadjar ziet wel gelijkenissen tussen hem en Max Verstappen. "Hij heeft een unieke stijl en ik durf te zeggen dat ik die ook heb", zei de coureur in aanloop naar de slotrace van de Formule 1 in Abu Dhabi. De 21-jarige Franse Algerijn is in 2026 de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull.

"Ik probeer hem niet na te doen, maar wat instelling betreft zie ik gelijkenissen. Wat de meeste indruk maakt bij Max is dat hij na vier wereldtitels nog zo gretig is. Hij kan nog echt boos worden als het niet gaat zoals hij wil. Ik denk niet dat iedere kampioen de sport nog zo fanatiek benadert", aldus Hadjar, die bij Red Bull het stoeltje overneemt van de Japanner Yuki Tsunoda en dit seizoen indruk heeft gemaakt bij Racing Bulls. Zo eindigde hij als derde in de Dutch Grand Prix.

One more outing in 2025 ⏱️ @Isack_Hadjar and @ayumuiwasa_cars will drive in Tuesday's post-season test at Yas Marina 📈#F1 || #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/uI68jlDI5b — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 5, 2025

"Ik heb geen verwachtingen, want volgend jaar rijden we in compleet andere auto's en begint iedereen weer van nul. Maar het vooruitzicht om met de beste coureur aller tijden in een team te zitten, is zonder meer spannend.