Bij Red Bull Racing lijken achter de schermen belangrijke verschuivingen op komst. De renstal, jarenlang gebouwd op stabiliteit en vertrouwde gezichten, krijgt mogelijk te maken met een vertrek dat diep ingrijpt in de structuur van het team. Vooral voor Max Verstappen, die al zijn hele Formule 1-carrière steunt op een hechte groep mensen om zich heen, kan dit de dynamiek binnen het team veranderen.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Britse The Telegraph neemt Helmut Marko aan het einde van dit jaar afscheid van Red Bull. De 82-jarige topadviseur overwoog volgens eigen zeggen al een tijdje zijn opties en gaf in Abu Dhabi toe dat 'een reeks complexe factoren' hem aan het denken zette. Bronnen in de paddock melden dat het besluit inmiddels is genomen.

Architect achter het succes van Max Verstappen

Marko geldt als een van de architecten achter Verstappens successen. Hij speelde een sleutelrol bij het vroegtijdig binnenhalen van de jonge Nederlander en begeleidde hem vanaf zijn eerste dagen binnen de Red Bull-organisatie. Tijdens de Horner-controverse vorig jaar noemde Verstappen hem nog 'een belangrijke pilaar' binnen het team en benadrukte hij dat een vertrek van Marko 'niet goed zou zijn' voor zijn eigen toekomst bij de renstal.

De Oostenrijker was de afgelopen jaren echter ook regelmatig onderwerp van discussie. Zijn positie werd kwetsbaarder nadat Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz in 2022 overleed, en verschillende uitspraken van Marko zorgden in de paddock voor frictie. Zo moest hij in 2023 zijn excuses aanbieden aan Sergio Pérez na een opmerking over diens achtergrond, en recent leidde zijn kritiek op Mercedes-talent Kimi Antonelli tot doodsbedreigingen aan het adres van de jonge coureur.

Red Bull zet nieuwe koers in

Ondertussen bevindt Red Bull zich in een fase van grote verandering. Met Laurent Mekies als nieuwe teambaas, een eerste volledig eigen motor op komst en nieuwe technische regels die in 2026 ingaan, staat de renstal voor een nieuwe periode. Mekies gaf eerder al aan dat er deze winter 'moeilijke beslissingen' moesten worden genomen en benadrukte dat Marko de afgelopen maanden 'in ongelooflijk moeilijke omstandigheden' heeft geholpen de structuur binnen het team te herstellen.

Red Bull vocht zich na een moeizame eerste seizoenshelft knap terug, waarbij Verstappen het gat met Lando Norris bijna volledig dichtte. Maar zelfs een overwinning in Abu Dhabi was niet genoeg: Norris kroonde zich tot de nieuwe wereldkampioen.

Verstappen mogelijk nóg een steunpilaar kwijt

Maar het mogelijke vertrek van Marko is niet de enige vraag die boven Verstappen hangt. Ook de toekomst van zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase is onzeker. De Italiaan, sinds 2016 zijn onmisbare rechterhand, kende een zwaar jaar en miste door privéomstandigheden meerdere Grands Prix. Binnen Red Bull wordt volgens Motorsport.com bekeken of een minder intensieve rol beter bij hem past.

Mocht Lambiase daadwerkelijk een stap terug doen, dan verliest Verstappen nóg een vertrouwenspersoon binnen de renstal. De timing is opvallend: Red Bull zit midden in een grote reorganisatie en meerdere sleutelrollen verschuiven. Daardoor is het niet uitgesloten dat Verstappen volgend seizoen zonder zowel Marko als Lambiase moet opereren, twee mannen die jarenlang tot zijn hechte kern binnen het team behoorden.