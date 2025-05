Rampjaar 2007 hangt als donkere wolk boven McLaren met succescoureurs Lando Norris en Oscar Piastri

Na zijn Grand Prix-overwinning in Miami grapte Oscar Piastri dat hij en Lando Norris het rampzalige McLaren-seizoen van 2007, met Fernando Alonso en Lewis Hamilton achter het stuur, wilden herhalen.

In 2007 beleefden tweevoudig wereldkampioen Alonso en rookie Hamilton een tumultueus jaar samen bij McLaren, dat uiteindelijk eindigde met het vertrek van Alonso. Beide coureurs scoorden 109 punten, maar de spanningen tussen hen gaven Kimi Räikkönen in zijn Ferrari de kans om de titel te stelen met 110 punten. Dit terwijl hij twee races voor het einde nog 17 punten achter Hamilton stond, in een tijd waarin een overwinning 10 punten opleverde.

Boete van 100 miljoen dollar

Bovendien kreeg McLaren de zwaarste boete in de geschiedenis van de sport opgelegd vanwege het spionage-schandaal. Deze boete bedroeg maar liefst 100 miljoen dollar en het team werd ook gediskwalificeerd voor het constructeurskampioenschap.

Lando Norris en Oscar Piastri

Momenteel bezetten Piastri en Norris de eerste twee plaatsen in het Formule 1-klassement. De Australiër heeft een voorsprong van 16 punten op Norris. De nummer drie, Max Verstappen, staat 32 punten achter de leider. Velen verwachten dat de titelstrijd tussen de McLaren-coureurs zal gaan. Tegen deze achtergrond grapte Piastri dat hij en Norris het roemruchte seizoen 2007 wilden herhalen.

Lando Norris bijt van zich af nu duel met Max Verstappen: 'Het is crashen of je haalt hem niet in' Lando Norris had zondag in Miami misschien wel de snelste auto, maar door een mislukte aanval op Max Verstappen in de openingsfase gooide hij zijn kansen op de overwinning vroegtijdig weg. De Brit schoot rechtdoor in bocht 2 en viel terug naar de zesde plaats. Ondanks dat wist hij zich nog knap terug te vechten naar de tweede plaats, achter zijn teamgenoot Oscar Piastri, al overheerste na afloop vooral het gesprek over zijn duel met Verstappen.

'Weet niet wat er gaat gebeuren'

"We zeiden tegen elkaar dat we seizoen 2007 proberen te herhalen, dus ik weet niet wat er gaat gebeuren," grapte de Australiër, voordat hij een serieuzere toon aansloeg. "We weten dat we onze sterke punten hebben. Het verschil tussen ons is altijd klein geweest, dus het wordt een mooi gevecht. Er zullen weekenden zijn waarop Lando sterker is en weekenden waarop ik sterker ben."

'Dat moet het team onthouden'

"We beseffen dat we successen willen behalen zolang we bij McLaren rijden, en dat is voor ons beiden nog een hele tijd. We weten dat er een strijd zal zijn. We willen allebei wereldkampioen worden, maar we willen niet maar één kans daarop. We willen de komende jaren, ik weet niet hoeveel, meestrijden om de titel. Dat is iets belangrijks wat iedereen in het team moet onthouden," voegde Piastri eraan toe.