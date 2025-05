Slecht nieuws Ferrari stapelt zich op: coureur meldt zich vlak voor 'thuisrace' op Imola ziek

Het gaat na zes races nog niet al te best met Ferrari. Het Formule 1-team keert na een week broodnodige rust terug voor de thuisrace op het circuit van Imola, maar doet dat wel gehavend. Charles Leclerc heeft zich ziek gemeld, brengt het rode team naar buiten.

De GP van Emilia-Romagna in Italië staat komend weekend op de planning. Vrijdag beginnen de vrije trainingen al, dus het wordt een race tegen de klok voor Leclerc om volledig fit in de auto te zitten. "Charles voelt zich niet lekker en hij zal dus niet naar het circuit komen vandaag", meldt Ferrari via de sociale mediakanalen.

'Rust nemen'

"Hij zal rust nemen en zich focussen op herstel. We verwachten hem morgen (vrijdag, red.) in de auto", sluit Ferrari de boodschap aan de volgers af. Het slechte nieuws voor Ferrari stapelt zich daarmee op. Het team sloot de GP van Miami twee weken geleden al af in mineur. Er was veel gedoe tussen Leclerc, Hamilton en het team.

Gedoe in Miami

Leclerc hield in de tweede helft van de race Hamilton op, was de mening van de zevenvoudig wereldkampioen. Die vroeg aan zijn engineer of Leclerc teamorders kon krijgen, zodat hij aan de kant zou gaan. Dat deed de Monegask morrend na een paar rondes, wat volgens de commentatoren veel te laat was. Hamilton was vervolgens niet snel genoeg en moest Leclerc in de slotfase weer aan zich voorbij laten.

Tifosi

Het kwam op nogal wat gedoe te staan, wat in de dagen na de race uitgesproken werd. Komend weekend zitten de tribunes in Italië ramvol met de Tifosi, de 'harde kern' van Ferrari-fans. Er staat dus extra druk op het team om goed te presteren, iets wat dit seizoen nog niet echt wil lukken.

WK-stand

Leclerc bezit na zes races de vijfde plek in het kampioenschap. Zijn achterstand op nummer vier George Russell (Mercedes) is al veertig punten. Hamilton doet het nog slechter. Sinds zijn veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari pakte hij pas 41 punten, wat hem een zevende plek oplevert. Ferrari staat in de constructeursstand vierde, achter McLaren, Mercedes en Red Bull Racing.