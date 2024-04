Honda van F1-legende Ayrton Senna eindigt na bijzondere reis voor half miljoen pond op tweedehands autosite

Ayrton Senna werd in zijn F1-leven drie keer wereldkampioen met een motor van Honda. De Braziliaanse racelegende ontving van de Japanse autofabrikant een Honda NSX en die staat nu te koop. Na een bijzondere reis is de auto voor 500.000 pond (omgerekend 580.000 euro) op te halen op een tweedehands autosite.

Robert McFagan is momenteel eigenaar van de rode Honda NSX en heeft hem op Autotrader gezet. De Honda van Senna was een bekendheid. Zo was de NSX te zien in de film Racing is in my Blood (1992), een documentaire over de Braziliaanse racelegende die in 1994 overleed. De Honda NSX van Senna heeft 39.100 mijl op de teller staan, dat is omgerekend zo'n 62.925 kilometer.

"Ik kocht de auto voor het eerst in 2013 tijdens een reis naar de Algarve in Portugal en heb hem sindsdien in mijn bezit gehad, waar hij trots op mijn landgoed in East Sussex staat", zei eigenaar McFagan tegen The Sun.

McFagan was zelf een groot Senna-fan. "Ik was heel blij toen ik de NSX in handen kon krijgen, die tot in de perfectie is gemaakt en beschikt over een slanke en krachtige motor die een ongelooflijke ervaring op de weg biedt", aldus de Engelsman. "Senna’s impact op de Formule 1 en de autosportwereld was immens", voegde verkoper Erin Baker van Autotrader eraan toe.

F1-legende Senna

De Braziliaan Ayrton Senna wordt gezien als een van de beste coureurs aller tijden. Hij werd wereldkampioen in 1988, 1990 en 1991. Senna kwam op tragische wijze om het leven bij de Grand Prix van San Marino in 1994. De Braziliaan boorde zich in de Tamburello-bocht tegen de muur en overleed later in het ziekenhuis. Ook coureur Roland Ratzenberger overleed in datzelfde weekend, bij een ander ongeluk.