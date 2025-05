Kritische Charles Leclerc moest om deze knullige reden sprintrace in Miami overslaan

Charles Leclerc kwam zaterdag al vóór de sprintrace in Miami in de problemen: de Ferrari-coureur crashte op weg naar de startgrid. In de stromende regen reed hij door een plas water, waardoor zijn auto onbestuurbaar werd.

“Het spijt me enorm,” klonk Leclerc over de boordradio, nadat hij had uitgelegd dat hij de controle verloor door "volledig aquaplaning" en daardoor tegen de muur was gecrashd. De Ferrari-coureur zou als zesde starten. De regen startte zo’n anderhalf uur voor de start van de sprintrace en maakte het circuit in Miami verraderlijk glad. Toch bereikten alle coureurs - op Leclerc en de Red Bull van Yuki Tsunoda na - veilig de startgrid.

Tsunoda start vanuit de pitstraat, nadat hij vrijdag al strandde in Q1. Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli verraste vriend en vijand door poleposition te pakken. De jonge Italiaan noteerde niet alleen een baanrecord, maar werd ook de jongste F1-coureur ooit met pole.

Brokstukken na crash

Door de crash liep Leclerc schade op aan zijn banden en liet hij brokstukken achter op de baan. Teamgenoot Lewis Hamilton was niet te spreken over de gang van zaken bij Ferrari. Hij liet via de boordradio weten niet te begrijpen waarom het team beide coureurs op intermediates had weggestuurd.

Kritiek

Ook Leclerc zelf heeft kritiek op Ferrari. Al heeft dat niks te maken met zijn crash. De coureur liet al voor zijn crash weten niet al te hoge verwachtingen van het raceweekend in Miami te hebben.

Ferrari kende een moeizame start van het seizoen, maar Leclerc pakte een podiumplaats in Saoedi-Arabië. Binnen het team bestond de hoop dat de aanpassingen aan de SF-25 hun vruchten zouden afwerpen in Miami, waardoor Leclerc en Hamilton hoger in het klassement zouden kunnen eindigen.

'Slecht gedaan'

"We hebben geen tempo, we hebben het slecht gedaan", zei een teleurgestelde Leclerc na de sprintkwalificatie. "Mijn ronde was goed, maar we missen snelheid. Het is frustrerend, maar dit is de realiteit. Ik zal alles op alles zetten om bij de start iets speciaals te doen, maar eerlijk gezegd hebben we weinig mogelijkheden om te verbeteren. Dit is wat de auto kan."

Onduidelijk wat de oorzaak van het probleem is

Het grootste probleem voor Ferrari is dat de coureurs geen specifiek probleem kunnen aanwijzen dat opgelost kan worden. "We verliezen tijd in elke bocht", voegde Leclerc toe. "We zijn niet alleen zwak in een bepaald type bocht. Misschien is onze zwakte in de langzamere bochten, maar dat verandert van weekend tot weekend. Dat is niet best."