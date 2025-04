Teamgenoot Max Verstappen mist vertrouwen in Red Bull: 'Er is nog veel werk aan de winkel'

Yuki Tsunoda reed vrijdag zijn eerste officiële sessies als Red Bull-coureur op Japanse bodem. In Suzuka, voor eigen publiek, kende hij een veelbelovende start, maar de Japanner liet na afloop weten dat hij nog lang niet volledig comfortabel is in de RB20. Opmerkelijk genoeg kampte ook teamgenoot Max Verstappen met een gebrek aan vertrouwen in de auto, wat duidt op grotere problemen binnen het team.

Tijdens de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Japan liet Tsunoda zich van zijn beste kant zien – al bleef de jonge coureur kritisch. De thuisrijder, die dit weekend voor het eerst in actie komt als volwaardig Red Bull-teamgenoot van Verstappen, gaf na afloop toe dat hij nog niet volledig op zijn gemak is in de bolide van de viervoudig wereldkampioen.

In de eerste training reed Tsunoda een sterke sessie en eindigde als zesde, met slechts 0,107 seconden achterstand op Verstappen. Een indrukwekkend begin op het iconische Suzuka. De tweede training verliep echter rommelig. Door maar liefst vier rode vlaggen en veel onderbrekingen kwam hij niet verder dan de 18e plek. "Ik kon geen schone ronde rijden op de zachte banden, dus die positie zegt niet alles", verklaarde hij nuchter.

Red Bull-coureurs niet comfortabel in de auto

Tsunoda gaf na afloop aan dat het niet alleen bij hem schuurt. Ook Verstappen sprak over een gebrek aan vertrouwen in de auto, iets wat de Japanner herkende. "Er is nog veel werk aan de winkel", zei hij tegenover F1 TV. "Ik heb wat problemen ondervonden en we moeten de data grondig analyseren om een oplossing te vinden voor de derde training." Volgens hem is vertrouwen op dit circuit cruciaal, gezien de hoge snelheden en technische bochten.

Toch bleef Tsunoda hoopvol. "Over het algemeen was het oké", klonk het voorzichtig. "Ik heb gewoon wat meer vertrouwen nodig." Als teamgenoot van Verstappen staat hij dit weekend extra in de schijnwerpers – en dat op zijn thuiscircuit. De verwachtingen zijn hoog, de druk ook. De komende sessies zullen uitwijzen of Tsunoda zich verder kan aanpassen aan de Red Bull en zijn potentieel in eigen land kan waarmaken.

Enorme druk op thuisrace

Met de kwalificatie van zaterdag en de race op zondag in het vooruitzicht, staat Tsunoda voor een cruciaal weekend op eigen bodem. Voor het oog van duizenden Japanse fans hoopt hij niet alleen het vertrouwen in de auto terug te vinden, maar ook een sterk resultaat neer te zetten.

Een goede uitgangspositie op zaterdag kan van grote waarde zijn voor de race, waarin hij zichzelf écht kan laten gelden. De druk is groot, want succes in Suzuka zou niet alleen een droom voor het thuispubliek zijn, maar ook zijn positie binnen het Red Bull-team aanzienlijk kunnen versterken.