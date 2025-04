Tijden Max Verstappen stellen opnieuw teleur in laatste vrije training GP Bahrein

Max Verstappen heeft de derde vrije training van de Grand Prix van Bahrein teleurgesteld afgerond. Onder warme omstandigheden reed de Nederlandse coureur naar de achtste tijd. Oscar Piastri was de snelste.

Verstappen won de Grand Prix van Bahrein in 2023 en 2024. Dit jaar zal dat een stuk lastiger worden. De Red Bull-coureur finishte op grote afstand van de McLarens in de derde vrije training. Hij was zelfs opnieuw langzamer dan Racing Point-coureur Isack Hadjar. Lando Norris reed de tweede tijd, terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc de top drie compleet maakte.

Teamgenoot Yuki Tsunoda zal zonder vertrouwen in de kwalificaties starten. Het lukte de Japanner niet om een goede tijd neer te zetten. Hij finishte op 3,3 seconden van de nummer één en klokte de laatste tijd.

Virtual safety car

De derde vrije training zorgde voor weinig grote problemen. Nico Hulkenberg veroorzaakte een safety car nadat zijn auto stil viel. Gelukkig kon de auto vrij makkelijk weggehaald worden en hoefde de training amper stil te leggen.

Mercedes-coureur George Russell maakte ook een glippertje. De Brit verloor de controle over zijn auto en veroorzaakte een spin. Hij klaagde over de boordradio over weinig grip, maar kon wel verder.

Teleurstellende vrije trainingen

Red Bull Racing heeft teleurstellende tijden gereden tijdens de vrije trainingen in Bahrein. In de eerste vrije training nam de Japanse Ayumu Iwasa het zitje over van Verstappen. Hij reed naar een negentiende tijd. In de tweede vrije training finishte de Nederlander als zevende, nog achter Racing Point-coureur Isack Hadjar.

Grand Prix van Bahrein

Verstappen verschijnt later op de zaterdagmiddag weer op het circuit. Om 17.00 uur Nederlandse tijd worden de kwalificaties gereden. De race vindt plaats op zondag om 17.00 uur.